Un joven sin carné de conducir choca contra la fuente de la plaza de Castilla El conductor del vehículo, positivo en alcoholemia, huía de la Policía Nacional a gran velocidad desde Arzobispo Guisasola

Rafael Francés Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 20:17

Un joven de 19 años protagonizó la madrugada del sábado una persecución por las calles de Oviedo que acabó cuando su coche chocó contra la fuente de la plaza de Castilla y fue alcanzado por los agentes de la Policía Nacional, que le habían dado el alto en la calle Arzobispo Guisasola al observar un comportamiento errático del conductor, según aseguraron fuentes municipales.

Tras detener al joven, los agentes constataron que el conductor no tenía el carné de conducir y cuando le realizaron la prueba del alcoholemia dio positivo.

Los hechos ocurrieron ya de madrugada, cuando los policías observaron el comportamiento errático de un coche marca Mercedes. Al acercarse y dirigirse al conductor, este aceleró y se dio a la fuga en dirección a la glorieta de San Lázaro y de ahí por Muñoz Degraín hacia la plaza de Castilla. El vehículo de la Policía Nacional comenzó la persecución del coche, que llegó a rozar los 100 kilómetros por hora de velocidad durante la huida que terminó con el coche incrustado contra la fuente de la plaza de Castilla.