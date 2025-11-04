Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo Los testigos aseguran que la mujer se saltó un semáforo en rojo y que terminó colisionando contra el vehículo de obra

A. A. / P. A. Oviedo Martes, 4 de noviembre 2025, 20:41

Pudo haber terminado en tragedia, pero la fortuna hizo que el suceso quedase apenas en una herida y un gran susto. Una joven tuvo que ser atendida durante la tarde de este martes por los servicios de emergencias en Oviedo tras sufrir un accidente en la calle Uría. Ocurrió antes de las 20 horas. Al parecer, la mujer circulaba en patinete desde la Estación del Norte y se estrelló contra una furgoneta a pocos metros de la señal de ceda el paso ubicado junto a la incorporación a Conde Toreno. Según los testigos presenciales del suceso, la joven se saltó un semáforo en rojo y terminó colisionando contra el vehículo de obra.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local. Los testigos aseguraron que la mujer sufrió una herida en la cabeza, aunque no de carácter grave. «Tuvo muchísima suerte», recalcó uno de ellos.