El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Local, en el lugar de los hechos. E. C.

Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Los testigos aseguran que la mujer se saltó un semáforo en rojo y que terminó colisionando contra el vehículo de obra

A. A. / P. A.

Oviedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:41

Pudo haber terminado en tragedia, pero la fortuna hizo que el suceso quedase apenas en una herida y un gran susto. Una joven tuvo que ser atendida durante la tarde de este martes por los servicios de emergencias en Oviedo tras sufrir un accidente en la calle Uría. Ocurrió antes de las 20 horas. Al parecer, la mujer circulaba en patinete desde la Estación del Norte y se estrelló contra una furgoneta a pocos metros de la señal de ceda el paso ubicado junto a la incorporación a Conde Toreno. Según los testigos presenciales del suceso, la joven se saltó un semáforo en rojo y terminó colisionando contra el vehículo de obra.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local. Los testigos aseguraron que la mujer sufrió una herida en la cabeza, aunque no de carácter grave. «Tuvo muchísima suerte», recalcó uno de ellos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Luto en la abogacía asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo