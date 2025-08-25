'Jugadores de billar' cobra vida en las calles de Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 25 de agosto 2025, 20:51 Comenta Compartir

Las calles de Oviedo volvieron a ser este lunes el tablero de juego de 'Jugadores de billar', la aclamada novela del escritor José Avello publicada en 2001. Un grupo de cincuenta personas, el máximo permitido, se congregó para participar en una ruta literaria que recorrió los escenarios clave de la obra, en una iniciativa organizada por la Red de Bibliotecas de la ciudad. El evento adquirió un cariz especialmente emotivo al contar con la presencia de Milagros Gonzalvo, viuda del autor fallecido en 2015.

Guiados por Chelo Veiga, coordinadora de la Red de Bibliotecas, los asistentes partieron de la iglesia de San Juan el Real, punto de inicio de este viaje literario. A lo largo del paseo, se fueron desgranando pasajes de la novela en los mismos lugares donde Avello situó la acción. Esta dinámica permitió a los participantes conectar de una manera más profunda con la trama y los personajes, vinculando el espacio físico con el universo de ficción creado por el escritor.

La ruta no solo sirvió para recordar la figura de José Avello, considerado por la crítica como el autor de una de las mejores novelas de la literatura española contemporánea, sino también para redescubrir Oviedo a través de su mirada. 'Jugadores de billar' es una obra que tiene a la ciudad como un personaje más, un escenario abrumador que envuelve la historia de cuatro amigos y sus vivencias.

La presencia de Milagros Gonzalvo aportó una dimensión personal y cercana al acto, permitiendo a los lectores de Avello compartir un recuerdo vivo del autor. La iniciativa, que forma parte de un programa de rutas literarias de la Red de Bibliotecas, ha demostrado tener una gran acogida, buscando fortalecer el vínculo entre la literatura, la ciudad y sus habitantes.

