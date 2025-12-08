El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Centro Cívico, con el Palacio de Justicia de Llamaquique a la derecha. Mario Rojas

Justicia se centra en la reagrupación provisional y la sala barnahus de Oviedo

El Principado reserva 400.000 euros en los presupuestos de 2026 para implantar una solución transitoria ante la dispersión de sedes

S. Neira

Oviedo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:15

Comenta

La reordenación urbanística del viejo HUCA de Oviedo, en concreto el traslado de las facultades de Ciencias, Formación del Profesorado y Educación y la ... Escuela de Ingeniería Informática al edificio de Maternidad, trae consigo una segunda pieza del puzzle: la liberación de las actuales sedes universitarias en Llamaquique para la reagrupación de sedes judiciales en esta zona. Un plan fijado por el Gobierno regional para atender una demanda histórica en Oviedo que, no obstante, se demorará al menos hasta 2031, por lo que se adoptará una solución provisional.

