Justicia se centra en la reagrupación provisional y la sala barnahus de Oviedo

La reordenación urbanística del viejo HUCA de Oviedo, en concreto el traslado de las facultades de Ciencias, Formación del Profesorado y Educación y la ... Escuela de Ingeniería Informática al edificio de Maternidad, trae consigo una segunda pieza del puzzle: la liberación de las actuales sedes universitarias en Llamaquique para la reagrupación de sedes judiciales en esta zona. Un plan fijado por el Gobierno regional para atender una demanda histórica en Oviedo que, no obstante, se demorará al menos hasta 2031, por lo que se adoptará una solución provisional.

La memoria del proyecto de presupuestos regionales para 2026 recoge dos partidas específicas: «Una para mejorar y reestructurar las sedes de los órganos judiciales y otra para la creación de una sala barnahus», según figura en el documento.

El primer objetivo, dotado con 400.000 euros, se refiere al plan de la Consejería de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, que pretende tenerlo listo a finales de 2026 o principios de 2027. En estos momentos dialoga con instituciones públicas y propietarios privados de la zona de Llamaquique para lograr los metros cuadrados necesarios,

En cuanto a la 'sala barnahus', la llamada 'Casa de los niños' contará con 120.000 euros. Permitirá unificar los servicios para los niños víctimas de maltrato. La sede elegida es el edificio del antiguo centro de valoración de discapacidades en la plaza de América. Este inmueble es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y está cedido al Principado.

Junto con estas dos partidas, el proyecto de presupuestos recoge otros 300.000 euros para el Instituto de Medicina Legal, en referencia a las obras del Plan de Infraestructuras, 252.000 euros para el Palacio de Justicia y 630.000 para el Centro Juvenil de Sograndio.