Fernando Rodríguez del Cueto, David González Palomares y Francisco Martín. Juan Carlos Román

Un libro para explicar el papel del cuartel de Pelayo en la insurrección de 1934

El historiador David González Palomares muestra la investigación sobre los hitos sucedidos en el acuartelamiento durante la II República

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 07:59

Comenta

La relevancia del cuartel del Regimiento Príncipe número 3 en El Milán es la base del libro 'El Cuartel de Pelayo (El Milán) y el ... Regimiento número 3 durante la Insurrección de 1934', en el que el autor, el historiador David González Palomares, tras un intenso estudio de más de un año, explica los hechos que ocurrieron en el cuartel durante la llamada Revolución de octubre cuando los mineros tomaron Oviedo dentro de una insurrección contra el Gobierno de la II República, una sublevación que fue contenida por el Ejército y que tuvo algún seguimiento en Cataluña pero cuyo epicentro fue Asturias, y Oviedo más concretamente.

