Un libro para explicar el papel del cuartel de Pelayo en la insurrección de 1934
El historiador David González Palomares muestra la investigación sobre los hitos sucedidos en el acuartelamiento durante la II República
Oviedo
Martes, 7 de octubre 2025, 07:59
La relevancia del cuartel del Regimiento Príncipe número 3 en El Milán es la base del libro 'El Cuartel de Pelayo (El Milán) y el ... Regimiento número 3 durante la Insurrección de 1934', en el que el autor, el historiador David González Palomares, tras un intenso estudio de más de un año, explica los hechos que ocurrieron en el cuartel durante la llamada Revolución de octubre cuando los mineros tomaron Oviedo dentro de una insurrección contra el Gobierno de la II República, una sublevación que fue contenida por el Ejército y que tuvo algún seguimiento en Cataluña pero cuyo epicentro fue Asturias, y Oviedo más concretamente.
El acto de presentación del libro tuvo lugar por la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras y contó con la participación del propio autor, David González Palomares; el vicedecano de Filosofía y Letras, Fernando Rodríguez del Cueto; y del decano, Francisco Martín.
El autor explicó que «el libro nace de la celebración el año pasado del 90 aniversario de la Revolución del 34 y medio por pensar cuál fue el papel del edificio del regimiento de El Milán (actual campus universitario del Milán) en la insurrección». «He hecho una recapitulación bibliográfica de lo que aquí sucedió y lo que ocurrió en el edificio», explicó.
