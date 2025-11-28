El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la Carreara de Papá Noel by TotalEnergies, con Javier Sáenz de Jubera y Conchita Méndez, en el centro, junto a Papá Noel. Alex Piña
Navidad en Asturias

Papá Noel llama a teñir de rojo y verde el centro de Oviedo el 21 de diciembre

La 'Carrera de Papá Noél by TotalEnergies' regresará a Uría en su cuarta edición y esera reunir a 4.000 participantes

P. A.

Oviedo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:22

Comenta

Una marea roja –papás noeles– y verde –elfos– tomará de nuevo el centro de la ciudad de Oviedo el próximo 21 de diciembre, a las doce. Regresará así una nueva edición –la cuarta– de la Carrera de Papá Noel de Oviedo by TotalEnergies, uno de los eventos deportivos «más divertidos y familiares» de las fiestas. Las inscripciones ya están abiertas y se esperan 4.000 participantes.

La prueba, de carácter popular y con un recorrido de 2,3 kilómetros, invita a participar en familia y con amigos, se presentó este jueves en el Ayuntamiento con la presencia del presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas, Javier Sáenz de Jubera, la edil de Deportes, Concepción Méndez, y el mismísimo Papá Noel, que el día del evento recogerá las cartas de los niños y se hará fotos con ellos.

«Ya se ha convertido en una de las citas deportivas más emblemáticas de la Navidad ovetense», destacó la edil, que puso en valor la capacidad del deporte para unir y llenar las calles de «color y espíritu navideño».

Por su parte, Sáenz de Jubera afirmó que para TotalEnergies «es un orgullo» ejercer como patrocinador principal de la prueba, que aúna deporte, ilusión y espíritu navideño, y ha recordado el compromiso de la compañía con Asturias y con una energía «más sostenible, asequible y fiable».

Entre todos los inscritos se sorteará, al final de la carrera, un viaje familiar a PortAventura, así que «no se vayan al terminar», avanzó Sáenz de Jubera. Papá Noel cerró el acto animando a todos a participar.

