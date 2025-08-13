El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia antes de la presentación del programa de la FMC en la Feria de Muestras. A. O.

La Noche Blanca mirará a Europa para completar la candidatura Oviedo 2031

El Ayuntamiento presenta en la Fidma el programa de la FMC para el último cuatrimestre, que incluye cine, música y al resto de artes

A. Arce

Oviedo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:19

El programa de actividades de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Oviedo para el último cuatrimestre del año estará marcado por la inclusión ... de la perspectiva europea. De presentarlo se encargó, durante la mañana de este miércoles en el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), dedicado en esta edición a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, el alcalde en funciones, Mario Arias. Junto a él, José Castellano, director artístico y coordinador de la Noche Blanca, que se celebrará el 4 de octubre; Marta Fermín, directora de la Semana Profesional del Arte de Oviedo, que se celebrará a finales de octubre; Gonzalo García-Conde director del ciclo Vetusta Jazz; Pablo de María, director de RADAR y de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) y, por videoconferencia, Cristina Gestido, directora del ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonnie Tyler conquista Poniente
  2. 2 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  3. 3

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  4. 4

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  7. 7

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  8. 8 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  9. 9 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  10. 10 Adiós a Enrique Roces: «Mi padre fue un hombre afable con un don de gentes brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Noche Blanca mirará a Europa para completar la candidatura Oviedo 2031

La Noche Blanca mirará a Europa para completar la candidatura Oviedo 2031