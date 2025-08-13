La Noche Blanca mirará a Europa para completar la candidatura Oviedo 2031

El programa de actividades de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Oviedo para el último cuatrimestre del año estará marcado por la inclusión ... de la perspectiva europea. De presentarlo se encargó, durante la mañana de este miércoles en el stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), dedicado en esta edición a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, el alcalde en funciones, Mario Arias. Junto a él, José Castellano, director artístico y coordinador de la Noche Blanca, que se celebrará el 4 de octubre; Marta Fermín, directora de la Semana Profesional del Arte de Oviedo, que se celebrará a finales de octubre; Gonzalo García-Conde director del ciclo Vetusta Jazz; Pablo de María, director de RADAR y de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) y, por videoconferencia, Cristina Gestido, directora del ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO).

«Oviedo continúa consolidándose como un referente cultural y esa es nuestra intención, que poco a poco siga creciendo y cogiendo ese papel de referente tanto en el norte de España como en el panorama nacional y también, en esa apuesta tan importante que estamos haciendo» con el plan Oviedo 2031, explicó Arias. Y es que, a su juicio, «con cada actividad, Oviedo no sólo ofrece cultura, sino que construye puentes entre Europa y también hacia el futuro».

Un año más, una de las actividades estrella será la Noche Blanca. Tendrá lugar el 4 de octubre y ofrecerá más de 10 horas ininterrumpidas de actividad cultural para todos los públicos. «Si bien en la programación del año pasado ya se pensó en la candidatura, éste estamos trabajando con muchos artistas, tanto europeos como americanos, para alternar lo artístico, lo lúdico, lo educativo y esa visión europea que estamos teniendo, sobre todo estos últimos años, aunque ya desde las primeras ediciones contamos con muchos artistas europeos», aseguró Castellano. En total, medio centenar de actividades y otros tantos espacios, algunos ya consolidados como la fábrica de La Vega, la antigua sede del Banesto o el espacio Kuivi.