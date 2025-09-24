El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La proyección que ofrecerá el Palacio de los Deportes. Mario Rojas

La Noche Blanca, un trampolín para lograr la Capitalidad Europea en 2031

Ofrecerá el 4 de octubre 43 actividades en más de 40 enclaves, con el Palacio de los Deportes y el Archivo Histórico como novedades de esta edición

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:30

Más de diez horas de programación –entre las cinco de la tarde y las tres de la madrugada–, más de un centenar de artistas de diferentes países, 43 actividades y más de 40 enclaves, Así será la decimotercera edición de la Noche Blanca, un trampolín para alcanzar la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 que ofrecerá «una jornada cultural de puertas abiertas» el próximo sábado 4 de octubre, con instalaciones lumínicas, realidad aumentada, performances, música, literatura, artes escénicas, artes plásticas o patrimonio en edificios singulares, museos, galerías, calles y plazas, según anunció en la presentación el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez.

Entre las novedades, la incorporación del recién remodelado Palacio de los Deportes, donde se fundirán arte y tecnología con 'Pleonexie', de Maxime Houot y Collectif Coin, que ofrecerá una performance cinética monumental compuesta por ocho grúas que se activan en «un preciso ballet mecánico proyectando líneas de luz y formas orgánicas». «Es la segunda vez que se presenta en Europa; es una instalación audiovisual muy grande, que necesita unos espacios muy concretos en cuanto a dimensiones y creímos que el Palacio de los Deportes era el espacio adecuado para mostrarlo», detalló el director artístico de la Noche Blanca, José Castellano, en la presentación de la programación en el salón de Plenos municipal.

Con un cartel realizado por Ricardo Villoria, la cita incorpora otros nuevos escenarios, como el Archivo Histórico, que ofrecerá 'Payar, encuentro de improvisación', una jam sesion, y la Junta General del Principado, con una jornada de puertas abiertas con tres pases.

La antigua fábrica de armas de La Vega volverá a abrir para esta «noche mágica», como la describió el edil. 'Voces de la fábrica', en la nave M1, permitirá disfrutar del testimonio de quienes la vivieron y trabajaron, mientras que el claustro de La Vega será el escenario de una perfomance de danza titulada 'Algunos presagios de deseo para una noche en blanco', un proyecto de los artistas Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante.

Para hablar de sus asesinatos favoritos en el cine, el director Álex de la Iglesia y Edu Galán se reunirán en el Teatro Filarmónica Y para 'Sanar Oviedo', un grupo de artistas escucharán a los asistentes sus preocupaciones y las plasmarán en un dibujo curativo en el Edificio Histórico.

Con todas las actividades gratuitas y entrada por orden de llegada –excepto las que requieren inscripción previa–, la gran cita nocturna con la cultura repetirá otros enclaves como el monasterio de Las Pelayas o el Museo de Bellas Artes.

