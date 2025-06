La empresa Bird alquila desde hoy 300 nuevos vehículos eléctricos para desplazarse por Oviedo

Rafael Francés Oviedo Jueves, 12 de junio 2025, 14:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento y la empresa Bird España y Portugal han llegado a una cuerdo que se pone en marcha hoy para colocar por toda la ciudad 300 vehículos eléctricos (100 bicicletas y 200 patinetes) para que los ovetenses y turistas los puedan usar a precios asequibles, según han explicado el alcalde, Alfredo Canteli; el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta y el director general de la empresa Antonio Relaño. El contrato tendrá cuatro años de extensión «para que haya tranquilidad para que la empresa pueda introducir nuevas medidas tecnológicas, que puedan ir renovando los elementos y para que Oviedo de un paso más hacia esa movilidad sostenible en la que estamos embarcados desde el equipo de gobierno», según ha explicado Ignacio Cuesta.

El coste del servicio será por minutos a razón de 22 céntimos en el caso de los patinetes y de 15 céntimos para las bicicletas. «Durante el periodo de lanzamiento con el código 'Oviedo15', los usuarios tendrán 15 minutos gratis en cualquiera de los dos vehículos para usarlos de manera gratuita», ha asegurado Antonio Relaño.

La empresa recogerá bicicletas y patinetes por la noche para proceder a recargar las baterías de los vehículos en el caso de que sea necesario.

Uno de los asuntos a debate con la aplicación del contrato de bicicletas y patinetes eléctricos es el de la seguridad, tanto de los propios usuarios como de los viandantes, la regulación sobre por donde se puede circular , la velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol. Así, el concejal de Infraestructuras ha señalado que «lo que hay que hacer es circular con responsabilidad y con cuidado. Los patinetes no deberían circular por las aceras. Sería importante también que en la medida de lo posible se pudiera utilizar el casco aunque sabemos que no es obligatorio a partir de una determinada edad. Son unos patinetes que reducen de manera automática a través de un sistema de GPS la velocidad cuando circulan por zonas peatonales para que, efectivamente, esa convivencia entre peatones y usuarios de estos elementos sea lo más confortable posible para todos».

Alfredo Canteli ha hablado de la responsabilidad de los usuarios a la hora de utilizar bicicletas y patinetes. «Espero que no sea un problema. Y si realmente los conductores son responsables, yo estoy seguro que Oviedo será una ciudad sostenible. Espero que no veamos una bicicleta por una acera, sí por la zona peatonal, que no se salten a la torera en las direcciones prohibidas, una cosa que se ve muchas veces. Pido responsabilidad fundamentalmente y que nos ayuden a conseguir una ciudad mejor y más cómoda para todos nosotros».