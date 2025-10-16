El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Colegio de Educación Especial de Latores. Alex Piña

La obra de mejora en el parking del colegio de Latores de Oviedo comenzará en noviembre

La consejera Eva Ledo asegura que trabaja con la dirección del centro para que las obras afecten lo menos posible

S. N.

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:50

La Consejería de Educación del Principado de Asturias prevé iniciar en noviembre las obras para mejorar el acceso y el aparcamiento del Colegio de Educación ... Especial de Latores, en Oviedo, una vez recibida la documentación necesaria por parte de la empresa adjudicataria. La intervención durará tres meses y costará unos 60.000 euros.

