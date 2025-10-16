La obra de mejora en el parking del colegio de Latores de Oviedo comenzará en noviembre

La Consejería de Educación del Principado de Asturias prevé iniciar en noviembre las obras para mejorar el acceso y el aparcamiento del Colegio de Educación ... Especial de Latores, en Oviedo, una vez recibida la documentación necesaria por parte de la empresa adjudicataria. La intervención durará tres meses y costará unos 60.000 euros.

La titular del departamento regional, Eva Ledo, avanzó la fecha y explicó que ya se está trabajando en coordinación con la dirección del centro para que las obras interfieran lo menos posible en la actividad educativa. Una inversión que suma a los 200.000 euros invertidos en el centro el pasado mandato, destinados a reformas en baños, rampas exteriores y barandillas.

Además, el Principado avanzó que más adelante acometerán obras para adecuarlo a la normativa contra incendios.

Así respondió Ledo en la Junta General a una pregunta de Vox, que denunció retrasos en las obras.