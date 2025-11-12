El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Expedición del DNI en Oviedo. Mario Rojas

La oficina del DNI de Oviedo regresa este lunes a su sede en la calle Plácido Arango

La Policía Nacional prestará de nuevo este servicio en la Jefatura tras una actuación integral para mejorar la accesibilidad del edificio

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Tras más de un año prestando su servicio en la Comisaría de Buenavista de Oviedo, la Oficina de Documentación e Identidad, donde los ciudadanos solicitan y renuevan el DNI y el Pasaporte, regresará este lunes, día 17, a su sede habitual en el número 9 de la calle Plácido Arango. Un edificio emblemático, construido en 1933 por el arquitecto Gabriel de la Torriente, que sido remodelado para lograr unas dependencias «renovadas, cómodas y accesibles para las personas con movilidad reducida», lo que redunda en una mejor atención ciudadana y una mayor calidad. La cita previa también estará disponible en esa fecha, según informó la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Este jueves y el viernes, días 13 y 14, se mantendrá operativo el servicio de expedición del DNI y pasaporte en la oficina actual, «garantizando la atención a los ciudadanos que tengan cita previa ese día. «Durante todo el jueves tarde y todo el día de viernes no estará operativo el servicio de documentación en Oviedo», explicaron las mismas fuente, en casos de imprevisto o urgencia, los ciudadanos deberán de acudir a las comisarías de Gijón, Avilés, Langreo, Pola de Siero, Mieres o Luarca.

La oficina presta servicio en Buenavista desde agosto de 2024. Entonces comenzaron unos trabajos para adaptar las instalaciones a personas con movilidad reducida, además dd modernizar los espacios de atención al público, haciéndolos más funcionales y cómodos para los ciudadanos. La Jefatura Superior de Policía comunicó este miércoles las nuevas fechas y agradeció «la comprensión y colaboración de los usuarios» en estos meses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  8. 8

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La oficina del DNI de Oviedo regresa este lunes a su sede en la calle Plácido Arango

La oficina del DNI de Oviedo regresa este lunes a su sede en la calle Plácido Arango