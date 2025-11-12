La oficina del DNI de Oviedo regresa este lunes a su sede en la calle Plácido Arango La Policía Nacional prestará de nuevo este servicio en la Jefatura tras una actuación integral para mejorar la accesibilidad del edificio

Susana Neira Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Tras más de un año prestando su servicio en la Comisaría de Buenavista de Oviedo, la Oficina de Documentación e Identidad, donde los ciudadanos solicitan y renuevan el DNI y el Pasaporte, regresará este lunes, día 17, a su sede habitual en el número 9 de la calle Plácido Arango. Un edificio emblemático, construido en 1933 por el arquitecto Gabriel de la Torriente, que sido remodelado para lograr unas dependencias «renovadas, cómodas y accesibles para las personas con movilidad reducida», lo que redunda en una mejor atención ciudadana y una mayor calidad. La cita previa también estará disponible en esa fecha, según informó la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Este jueves y el viernes, días 13 y 14, se mantendrá operativo el servicio de expedición del DNI y pasaporte en la oficina actual, «garantizando la atención a los ciudadanos que tengan cita previa ese día. «Durante todo el jueves tarde y todo el día de viernes no estará operativo el servicio de documentación en Oviedo», explicaron las mismas fuente, en casos de imprevisto o urgencia, los ciudadanos deberán de acudir a las comisarías de Gijón, Avilés, Langreo, Pola de Siero, Mieres o Luarca.

La oficina presta servicio en Buenavista desde agosto de 2024. Entonces comenzaron unos trabajos para adaptar las instalaciones a personas con movilidad reducida, además dd modernizar los espacios de atención al público, haciéndolos más funcionales y cómodos para los ciudadanos. La Jefatura Superior de Policía comunicó este miércoles las nuevas fechas y agradeció «la comprensión y colaboración de los usuarios» en estos meses.