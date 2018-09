La 'operación Enredadera' agrava las carencias del área de Seguridad Ciudadana Los Bomberos levanta el vehículo siniestrado en la plaza de la Cruz Roja este viernes. / A. PIÑA «Quien tiene que firmar un papel se lo piensa mucho», alertan los sindicatos acerca de la parálisis en la Policía Local y en Bomberos JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 30 septiembre 2018, 02:28

Accidente en la glorieta de la Cruz Roja. En apenas diez minutos se movilizan unidades de la Policía Local, dos vehículos de Bomberos y sus correspondientes dotaciones. Los agentes cortan el tráfico y el equipo de salvamento excarcela al conductor, que ha quedado atrapado en el interior de su vehículo volcado, para su posterior traslado al HUCA.

El párrafo anterior es el trabajo ordinario del personal del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. También es un pequeño milagro diario. A las carencias estructurales en cuanto a personal y organización de los cuerpos de Policía y Bomberos -paliadas en parte, no suficiente, por las oposiciones convocadas en 2018- se suma la paralización de la contratación de consumibles (radios, ordenadores, ropa) tras hacerse público el sumario de la 'operación Enredera'.

Desde los sindicatos de la Policía Local se alerta de que «en situaciones puntuales» -como ocurrió el pasado San Mateo durante los primeros días cuando el Ayuntamiento no había contratado a guardias privados y los municipales se hicieron cargo del operativo-, «compartimos radios para dos patrullas porque no hay». Si todos los policías que estuvieron cubriendo el dispositivo del chupinazo tuvieron radio en sus coches, los que salieron por la noche no.

Desde la concejalía afirman que conocen el problema y que se trabaja en ello. Ocurre en «situaciones puntuales», explican, haciendo coincidir el relato con el de los sindicatos.

La carencia de medios materiales como radios o tabletas para expedir las multas mediante un sistema electrónico va para largo si el cepo colocado sobre los contratos sospechosos de estar amañados por los cabecillas de la trama 'Enredadera' continúa.

En este momento, a algunos coches de la Policía Local se les han instalado unas radios portátiles «en la guantera que son casi inservibles porque no puedes acceder a ellas», agregan desde las centrales sindicales, a la espera de que se recepcione el contrato de emisoras.

Bajo sospecha

El problema no es nuevo pero se ha agravado desde que la UDEF irrumpiera el pasado 3 de julio en el Ayuntamiento preguntando por los contratos del área sospechosos de estar manchados por pliegos dirigidos y contrataciones a la carta. «No tenemos radios, las viejas se van deteriorando. Ahora han traído unas que estaban vinculadas al contrado de los vehículos Nissan y que hace años que tenían que estar funcionando. Llevamos años así. No sabemos qué misterio hay para que no se invierta en este tipo de material», cargan contra los responsables del servicio.

Preguntados acerca de que si la manera de redactar los pliegos de las adjudicaciones acarrea estos incumplimientos de contratos, los sindicatos dejan caer que sí, que «tiene que ver con cómo se han hecho en los últimos años, pero no todo». Añaden que hay «dejadez», como en el caso de los ocho nuevos policías que se tienen que incorporar este mes al servicio y que hasta la fecha, y vía contrato menor, no habían recibido el uniforme ni la ropa técnica. «Es como si hubiera una mano negra. No sabemos en otros sitios cómo lo hacen que se resuelven las cosas con celeridad», aseguran.

«El consumible del día a día está todo parado», explican apuntando que «para firmar un papel, el que lo tenga que hacer ahora se lo piensa muy mucho», y a que el nuevo jefe de la Policía Local, Luis Manuel García Pena, es una persona del cuerpo «para hacer lo que le manden y no para mandar. Está esperando que le quiten este muerto de encima». Pena se convirtió en el máximo responsable tras la destitución fulminante del comisario José Manuel López el viernes siguiente al registro en Rubín. El alcalde alegó una «perdida de confianza» en López al conocer que estaba siendo investigado por Anticorrupción. Una destitución que el propio comisario defenestrado recurrió en el Contencioso-Administrativo al margen de su estrategia de defensa en la causa penal y de la que sus abogados creen que «va a quedar en nada». Como medida, desde Seguridad Ciudadana y desde Personal, han iniciado los trámites para sacar a concurso una nueva plaza de comisario.

Volviendo a Rubín, las fuentes consultadas por este medio creen que «hasta que no venga alguien con un proyecto claro y arranque, seguiremos en precario». «De las tablets -el contrato de modernización y otros anteriores- no se supo nunca nada. Se suponía que nos íbamos a poder conectar con las que venían en los vehículos y nada», alegan para indicar que son «incumplimientos de contrato de contrato contra los que nunca nadie hizo nada. No sabemos donde estarán».

Multas a mano

Hay más. Los agentes siguen tramitando las multas a mano y así van a seguir hasta que Contratación y Seguridad Ciudadana desbloqueen la licitación del contrato de modernización. El gran objetivo de la trama conseguidora según obra en el sumario de la operación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona.

«Para qué hablar de que seguimos poniendo las denuncias a mano, escribiendo como toda la vida porque las PDA están sin línea telefónica y la mitad estropeadas. Cualquier plantilla de cualquier otra ciudad tiene mejor material mientras nosotros estamos cada vez peor», aclaran los sindicatos molestos.

El caso de las multas y los expedientes tramitados a mano supone otra de las fallas del servicio de Seguridad Ciudadana. El edil Ricardo Fernández tuvo que ordenar que se le notificaran los arrastres de grúa por motivos de seguridad, una cifra que bajó de 184 a 86 en apenas un año. Actualmente se instruye un expediente de información previa en el Consistorio ante la supuesta destrucción de un boletín de denuncia por parte de López para no multar al coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Ramón Argüelles. El exjefe, por su parte, también ha recusado a los dos instructores del expediente para malestar de buena parte de la plantilla.

«Nos da rabia cuando sale en prensa que somos la Policía del futuro porque se ha comprado un programa de reconstrucción de accidentes», añaden al creer que «es absolutamente innecesario» porque «no hay siniestros de esas características con un volumen tan elevado». «¿Por qué se tiró ese dinero ahí?», se preguntan. «Por no hablar de los test de drogas que promueve la DGT», a los que la Policía ovetense se sumó, pero que, con ellos, afirman, «tiramos la toalla». «¿Con qué hacemos los controles si no tenemos aparatos?».