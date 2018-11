Un ovetense indignado con Dani Mateo le reta a sonarse con la bandera asturiana Julio García, en el vídeo dirigido a Dani Mateo. El protagonista, deportista y dueño de una tienda en la capital asturiana, tacha al presentador de La Sexta de «sinvergüenza» y le invita a venir a la fiesta de las piraguas en verano a hacer lo mismo con el símbolo de la región ELCOMERCIO.ES Sábado, 3 noviembre 2018, 16:46

«Te voy a invitar a algo. Ya ves cómo somos los asturianos. Te voy a invitar a las piraguas. Te pago yo el avión. Di tú que a Asturias ya no llega nada, pero si no, te doy yo les perres para la gasolina. Vienes y, si tienes cojones, suénate con la bandera de Asturias, ¡huevazos!». La frase, dirigida a Dani Mateo, es de Julio García, deportista y propietario de un establecimiento de suplementos de nutrición para deportistas en Oviedo. Con ella, este empresario asturiano lanza a través de Facebook un reto al humorista y presentador de La Sexta después de su polémica aparición en el programa 'El Intermedio',sonándose los mocos con la bandera española.

El vídeo fue publicado este viernes en su perfil de Facebook bajo el título 'Tas invitau a les piragues, Dani Mateo. Ya te llevo yo la bandera'. Al inicio de la grabación reconoce que es probable que el presentador no llegue a ver su mensaje pero lo cierto es que, desde spublicación, ha sido compartido más de 19.700 veces y tiene 603 mil visualizaciones. Dura unos seis minutos en los que Julio se presenta ante el humorista y se anima a hacer un monólogo porque, como él mismo dice «todo el mundo puede opinar». Reconoce que él no es un profesional del humor como el propio Mateo, pero lo cierto es que Julio se desenvuelve con soltura ante la cámara para explicarle que en todas aquellas competiciones a las que ha acudido, ha lucido con orgullo la bandera española. «Si mañana hay unas elecciones y de forma democrática se decide que España se convierte en una república y en vez de ser esta bandera se convierte en una bandera de color lila, la bandera republicana que había anteriormente, la de Japón pero al revés... me es indiferente, yo voy a llevar esa bandera. Porque sigo siendo español y esa es la bandera que en mí país han decidido que me representa», dice el empresario.

Es entonces cuando Julio afea directamente la actuación de Dani Mateo en televisión. «Tú no tienes vergüenza, Dani. Tú eres un sinvergüenza», dice sin reparos. «En esta tiendina que ves aquí, hay personas jóvenes que son militares y que han ido a Kósovo. Ahora el Regimiento Príncipe marcha a otra misión, y morirían por esta bandera donde tú te suenas los mocos. ¿Estás comparando la bandera de tu país con un 'kleenex'?», pregunta Julio al humorista y presentador.

Julio cree considera que la bandera española representa a tanto a los partidos de derechas como a los de izquierdas. «Yes faltoso, porque hacer eso ye insultarnos a todos. Yo, mande Juan, mande Pepe, tengo que salir todos los días a trabajar. Puedes ser de derechas o de izquierdas, pero eres español», le dice indignado en el vídeo que puedes ver a continuación: