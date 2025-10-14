Un ovetense se enfrenta a un año de cárcel por publicar la foto de una mujer desnuda La Fiscalía sostiene que no eliminó la imagen hasta «4 o 5 días» después

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año de prisión para un vecino de Oviedo acusado de publicar en una red social una fotografía de una mujer desnuda con la que había mantenido relaciones sexuales consentidas dos días antes.

Los hechos se remontan al 30 de agosto de 2023. La Fiscalía sostiene que la imagen se la envió la mujer, pero en ningún momento le dio consentimiento para difundirla. No obstante, el hombre la mantuvo publicada «unos 4 o 5 días, a pesar de los múltiples requerimientos de la interesada para que la eliminara».

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y, además de la pena de prisión, pide orden de alejamiento hacia la mujer durante dos años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la mujer con 3.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.

