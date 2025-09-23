Oviedo acogerá el Día del Corazón y un congreso de Farmacoterapia Cardiovascular

Susana Neira Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Doble cita con el corazón, una para celebrar su día mundial y fomentar la prevención y concienciación en salud cardiovascular el próximo lunes 29 y otra el XXX Congreso Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, que reunirá a expertos de todo el mundo para compartir los avances e innovaciones en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, los días 25 y 26 de este mes. Ambas se celebrarán en el Palacio de Congresos. Acompañados del concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, los doctores Isaac Pascual y Pablo Avanzas, también director del Área del Corazón del HUCA, las presentaron este martes en la sala de prensa municipal.

«El año pasado fue el primer año que se celebró el Día Mundial del Corazón en nuestra región y en concreto en nuestra ciudad y se consideró que era una plataforma muy buena para incrementar el nivel de la educación cardiovascular de la población, con acciones dirigidas tanto a la prevención como a la reanimación y resucitación cardiopulmonar básica, el control de los factores de riesgo cardiovascular y también, a modo de incremento de la educación alimenticia», explicó Pascual. Este año, y aunque la jornada es abierta a todo el público, una de las novedades será la participación de unos 300 escolares. Habrá un desayuno cardiosaludable, una charla acerca de los alimentos que más beneficio cardiovascular tienen y sobre todo los que deben restringirse en la alimentación adecuada, talleres 'Reanima tu peluche' para que puedan tener las nociones básicas de qué es lo que se debe hacer ante una situación de parada cardiorespiratoria y luego posteriormente van a poder visitar una UVI móvil. Los mayores podrán asistir igualmente a charlas, talleres y como acto de clausura, una mesa redonda titulada 'Gastronomía al servicio de la salud cardiovascular', con la asistencia del chef Marcos Morán, de Casa Gerardo.

Cuatro días antes, treinta expertos participará en el congreso, «un espacio de formación, actualización y debate en torno a la farmacoterapia cardiovascular, abordando temas como la enfermedad coronaria, insufuciencia cardiaca, arritmias, control del colesterol, hipertensión, cardiocología e innovación farmacológica». Entre los más de 300 asistentes ya confirmados, habrá una representación de doce cardiólogos de Tailandia, además de congresistas de Japón, Suecia, Alemania, Chile, Polonia o Brasil. El encuentro servirá además para presentar el protocolo de asturiano que coordina cardiología y atención primaria para optimizar el control del colesterol tras un infarto y para abordar el tratamiento farmacológico contra la obesidad.

Temas

salud

HUCA

Oviedo