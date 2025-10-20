Oviedo aspira a ser patrimonio mundial por las «piedras singulares» de sus edificios históricos La designación supondría el reconocimiento internacional de las rocas con las que está construido el Oviedo Antiguo: caliza de Piedramuelle y dolomía de Laspra, que tienen «unas propiedades estéticas únicas»

La Catedral fue sometida a una profunda limpieza en los año 90 gracias al conocimiento de las propiedades de sus rocas.

Paz De Alvear Oviedo Lunes, 20 de octubre 2025, 15:02

Oviedo aspira a lograr el título de Piedra de Patrimonio Mundial, que otorga la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (UAGS), gracias al trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Oviedo y la empresa GEA Asesoría Geológica.

«La ciudad de Oviedo tiene una larga historia que data al menos de tiempos del Imperio Romano y como resultado tenemos en la ciudad edificios que son muy representativos, con un estilo arquitectónico propio», explicó Víctor Cárdenes Van den Eynde, profesor del Departamento de Geología. Edificios únicos como la Catedral, las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo o el palacio de Valdecarzana-Heredia dan contenido a este Oviedo histórico que conserva un patrimonio pétreo de enorme relevancia y que es importante estudiar.

Los edificios históricos «están realizados con piedras locales, piedras que se han extraído en el término municipal de Oviedo». Son dos tipos principales de piedra «singulares»: la caliza de Piedramuelle, de «tonos beis, amarillentos, rojizos en algunas ocasiones» y la dolomía de Laspra, «de tonos grisáceos», incidió el profesor.

Ambas son «rocas carbonatadas con unas propiedades estéticas únicas, pero que pueden sufrir cambios y alteraciones a lo largo del tiempo». A cambio, sostiene la Universidad en una nota de prensa, «son piedras fáciles de trabajar tanto desde el punto de vista arquitectónico como artístico, lo que permite obtener formas y volúmenes singulares. Prueba de ello es la misma arquitectura de Oviedo».

Cárdenes recuerda, al respecto, la importante obra de limpieza acometida en la fachada de la Catedral en los año 90 que devolvió al templo su color original que había sido ennegrecido por los humos. «Esta limpieza no hubiera sido posible sin un detallado conocimiento de las propiedades de las rocas y su respuesta a los diferentes métodos de limpieza»

Dicho esto, incidió en que tanto la caliza de Piedramuelle como la dolomía de Laspra «han servido para construir los edificios históricos de la ciudad y es evidente que si hubiéramos empleado otro tipo de rocas distintas, los edificios tendrían un aspecto muy diferente al que vemos hoy en día. Por tanto, la relación que hay entre las rocas y los edificios es indisoluble, van juntas de la mano. Estamos hablando de una arquitectura que tiene un componente histórico muy importante», abundó Cárdenes.

Fruto de estos estudios realizados por la Universidad, se han publicado a lo largo de los años diferentes trabajos en revistas científicas internacionales. El último, recogido en la revista Geoheritage, representa el colofón de la labor investigadora que ha sido fundamental para proteger el patrimonio histórico y arquitectónico de Oviedo. «El paso siguiente es la propuesta de la piedra de Oviedo como Piedra de Patrimonio Mundial». La Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés) otorga esta distinción a las rocas singulares con las que se han construido los edificios más representativos de la humanidad, «como el Taj Mahal en India o el Vaticano en Roma», detalla Cárdenes, quien cónfía «tener que, en breve, noticias sobre esta nueva designación» para Oviedo.

El proceso implica la elaboración de una propuesta fundamentada por un lado en el valor histórico y social de piedra y, por otro, en su singularidad y valor científico. Para ello, un panel internacional de expertos revisa cada año las propuestas recibidas, de las que solo pasan el corte un reducido número. El logro de esta designación, incidió la Universidad, supondría el reconocimiento a nivel internacional de la piedra con la que está construido el Oviedo Antiguo. Actualmente, la propuesta se encuentra en estado de tramitación y se espera una respuesta en unos meses.