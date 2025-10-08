Oviedo, capital de la hematología

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:06 Comenta Compartir

El Congreso Nacional de Hematología comienza este jueves en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo con 2.300 especialistas para debatir los avances más recientes en cáncer hematológico, trombosis, medicina personalizada y terapias CAR-T, una novedad recientemente introducida en el HUCA y que, según José María García Gala e Inmaculada Soto Ortega, presidentes del Comité Organizador Local y hematólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), convertirán a la ciudad en «un foro privilegiado para compartir conocimiento y promover la innovación científica». Paralelamente al congreso científico, la campaña de concienciación 'Acércate a la hematología' llevará la ciencia a las calles de Oviedo.

Una gran carpa en la Plaza de la Catedral ofrece desde este miércoles a la ciudadanía la oportunidad de asistir a charlas informativas, conocer la labor de las asociaciones de pacientes, realizar un «viaje virtual por la sangre» y poder donar sangre. Ana María Ojeda, directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias indicó que la región «necesita un elevado número de transfusiones siempre por demografía. Es necesario tener de todos los grupos sanguíneos, aunque el grupo 0 es el universal, pero intentamos transfundir el grupo del paciente», señaló. «Estamos en el tercer puesto del ránking nacional en donaciones, pero necesitamos unas 180 diarias y ahora tenemos algunas menos», advirtió.

La carpa se podrá visitar en horario de 10 a 20 horas ininterrumpidamente y el sábado, de 10 a 14 horas.