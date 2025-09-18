Oviedo celebra el Día de la Seguridad Ciudadana

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:46 Comenta Compartir

La calle Pelayo se transformó este jueves de San Mateo en el escenario ideal para celebrar el Día de la Seguridad Ciudadana. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, destacó la consolidación de este evento. «Esta es la tercera edición de un acto que las familias esperan con ilusión. Los niños son, sin duda, los grandes protagonistas y es una forma excepcional de acercar los recursos materiales y humanos que tenemos en el área de Seguridad Ciudadana, para que vean cómo funcionan de cerca».

Aprovechó para recalcar la eficacia de los cuerpos de seguridad. «En este primer semestre, Oviedo sigue siendo una de las ciudades más seguras de España», aseguró José Ramón Prado. Por su parte, Javier Lozano, comisario jefe de la Policía Local, subrayó la importancia de la jornada para estrechar lazos con la comunidad. «De lo que se trata es de acercar la imagen de la Policía Local a toda la ciudadanía, mostrando los aspectos tecnológicos y hacer divulgación en materia preventiva y de educación vial».

Los allí presentes exploraron de cerca equipos como un brazo articulado de los Bomberos que alcanza los 37 metros de altura, el interior de una ambulancia e incluso un coche de Policía Local del año 1952.