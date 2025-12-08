El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El vicepresidente de Hostelería de Asturias, Juan Cuesta. Alex Piña

Oviedo cuelga el cartel de «completo» para Navidad

La hostelería de la capital asturiana roza el cien por cien de ocupación en comidas navideñas y de empresa: «La actividad no se detiene»

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:58

Si hay un termómetro que mide la salud social y económica de Oviedo en diciembre, ese son sus mesas. Y este año, el mercurio ... está a punto de estallar. Los hosteleros de la capital confirman una campaña de Navidad que se prevé histórica, con las reservas prácticamente cerradas para los días clave. Un éxito rotundo que se traducirá en comedores llenos en los principales focos hosteleros de la ciudad durante estas fiestas. Así lo anticipa el vicepresidente de Hostelería de Asturias, Juan Cuesta, al manifestar que «la actividad no se detiene». La clave reside en el carácter híbrido de estas fechas: «Hay gente que regresa a casa, salen a comer y cenar... así que no tenemos queja».

