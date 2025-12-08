Oviedo cuelga el cartel de «completo» para Navidad

Si hay un termómetro que mide la salud social y económica de Oviedo en diciembre, ese son sus mesas. Y este año, el mercurio ... está a punto de estallar. Los hosteleros de la capital confirman una campaña de Navidad que se prevé histórica, con las reservas prácticamente cerradas para los días clave. Un éxito rotundo que se traducirá en comedores llenos en los principales focos hosteleros de la ciudad durante estas fiestas. Así lo anticipa el vicepresidente de Hostelería de Asturias, Juan Cuesta, al manifestar que «la actividad no se detiene». La clave reside en el carácter híbrido de estas fechas: «Hay gente que regresa a casa, salen a comer y cenar... así que no tenemos queja».

Esta percepción es compartida por Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Hosteleros de Gascona, quien señala que, efectivamente, «al caer el puente en fin de semana, sí es cierto que no notamos una excesiva afluencia de reservas». No obstante, el sector ha encontrado un salvavidas en la alta velocidad. Según explica Marcos Lobato, de Casa Lobato, «Oviedo tiene AVE y hay gente que viene a pasar el día nada más», un perfil de turista que gasta en restauración sin necesidad de pernoctar, manteniendo el pulso de la ciudad.

Ampliar Marcos Lobato, en Casa Lobato. Juan Carlos Román

La Navidad, así pues, será de «mesas a reventar», resume gráficamente Caramés. «En general, estamos contentos porque notamos unas muy buenas Navidades». El calendario de diciembre en Oviedo se divide, según Lobato, en tres actos bien diferenciados: El puente, las cenas de empresa y la parte familiar. «Tenemos para comer todo lleno. La Navidad siempre tendrá afluencia», asegura, y destaca que el perfil medio en estas comidas se sitúa «entre los 40 y 50 años».

Ampliar Pedro Caramés, en la calle Gascona. Alex Piña

El 'tardeo' también se ha consolidado como un actor fundamental y Caramés advierte que con esto «cuesta llenar cenas, y menos las comidas para las que ya no hay sitio». La sobremesa se alarga y empalma con la tarde, reduciendo la demanda de mesas nocturnas.

Además, Oviedo defiende su idiosincrasia gastronómica y prioriza la calidad de la experiencia. «En Oviedo se valora mucho los turnos y no doblar mesas», sentencia Marcos Lobato. Esta política, que permite al comensal disfrutar sin prisas, es parte del éxito de fidelización de la ciudad.