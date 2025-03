La escuelina de La Florida tendrá un patio provisional en la parcela anexa

Las familias de la escuelina de La Florida han logrado un avance significativo en sus demandas para mejorar las condiciones del centro educativo. ... Después de meses de peticiones constantes y preocupación por la falta de un espacio exterior adecuado, el Ayuntamiento ha decidido vallar una parte del prado adyacente a la escuela. Este espacio permitirá a los niños salir al aire libre durante la jornada escolar, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus padres.

La solicitud de habilitar una zona segura para el esparcimiento de los más pequeños, una suerte de patio provisional, fue promovida por la propia dirección del centro, que el pasado lunes trasladó formalmente la necesidad al Ayuntamiento y este le dio la aprobación. La noticia fue recibida con optimismo por la comunidad educativa, pero también con cautela, ya que las familias han advertido que esta medida no se implementará de inmediato. Según fuentes de la escuela, todavía no les han dicho cómo se hará ni cuándo.

Desde el comienzo del curso, numerosas familias han expresado su preocupación por el estado general de las instalaciones y la falta de respuestas eficaces por parte de la administración. Problemas estructurales, filtraciones de agua y deficiencias en la infraestructura han sido algunas de las principales quejas.

Laura Fernández, madre de Lola, una niña de dos años, comparte su inquietud ante la situación: «Tenemos claro que el patio no será para este curso, pero esperamos que esta solución sea una manera de que los niños disfruten», declara tras la reunión que ayer mantuvieron en el centro.

Por su parte, David Martín, padre de un niño de menos de un año, relata la serie de incidentes que han afectado al centro desde septiembre: «Desde que empezó el curso hemos visto caer placas del techo, y aunque se arreglaron, volvieron a desprenderse una semana después. Nos avisaron tarde y la preocupación entre las familias ha ido en aumento. Aunque se reinauguró el centro, todavía hay obras pendientes, las filtraciones de agua siguen presentes y la administración no nos da solución y mientras los críos siguen confinados en las aulas mientras todo el colegio hace lo que puede para sacar adelante la infraestructura».

El temor de las familias es que el vallado de la parcela no sea más que un parche temporal. La incertidumbre persiste, pero las familias no cesarán en su lucha hasta que sus reivindicaciones sean plenamente atendidas. La dirección del centro espera que esto sea un halo de esperanza pese a que no saben todavía en qué condiciones se realizará el vallado ni cuándo, pero confían en que sea pronto y positivo para los niños.