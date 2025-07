Oviedo exige al Principado «ejecutar sus compromisos» y derribar ya el viejo HUCA

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias Navia, entró este viernes en el debate sobre el viejo HUCA y las ... responsabilidades de cada administración en el retraso de los trabajos de derribo de varios edificios de la zona y del plan de futuro para una parcela y un barrio, el de El Cristo, abandonados desde hace casi 12 años.

Al hilo de retrasos y responsabilidades, Arias Navia se mostró contrariado por recibir las críticas del Principado poniendo en la misma balanza la reforma de la plaza de toros y el diseño y construcción de un nuevo espacio urbano, que supone el futuro para varios miles de personas de los barrios de El Cristo y Buenavista. «Responsabilidad es cumplir con lo que se prometió y cumplir con lo que se prometió era empezar con los derribos. Y punto, ya se acabó», aseguró. Y añadió: «El Ayuntamiento, desde que es alcalde Alfredo Canteli, siempre se ha mostrado colaborador absoluto con la administración del Principado y con el resto de administraciones; por lo tanto, hablar de responsabilidad es ejecutar los compromisos adquiridos con esta ciudad y que no se están ejecutando por parte del Principado».

El primer teniente de alcalde afirmó contrariado que «es una situación lamentable de abandono absoluto y que no hay un plan de ningún tipo. La realidad es que, casi después de 11 años, la situación allí no es que haya cambiado a mejor, sino que se deteriora cada vez más y eso no puede seguir así».

Eso sí, se puso de lado a la hora de hablar de la plaza de toros, muchos años parada y donde la Consejería de Cultura espera a que el Ayuntamiento le devuelva el proyecto con los cambios pedidos para su aprobación.

«Podemos hablar de lo que no ha podido hacer el Ayuntamiento porque el Principado no le ha permitido durante la última década o durante las últimas dos décadas hacer nada», explicó.

A la hora de hablar sobre los retrasos en el antiguo HUCA, este viernes también entró en liza el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, que se mostró «estupefacto» tanto por los interminables retrasos como por que no se haya incluido en la comisión tripartita que decidirá el futuro de la zona «a la Tesorería General de la Seguridad Social; es el agente fundamental y sin saber lo que quiere hacer la Seguridad Social se hace todo muy complicado. No acabamos de creerlo».

Llamazares reclamó «un acuerdo político, un convenio como en La Vega y un plan especial para la zona».