Oviedo reclama que la Seguridad Social entre a formar parte de la comisión del antiguo HUCA

El tira y afloja entre el PP e IU-Convocatoria por Oviedo iniciado a raíz de la paralización de los derribos del viejo HUCA ... por parte de la Consejería de Hacienda continuó ayer con un nuevo cruce de declaraciones entre el líder de la formación de izquierdas, Gaspar Llamazares, y el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta. El primero volvió a instar al gobierno local a trabajar en la construcción de un amplio acuerdo plenario y la fijación de una posición conjunta para solicitar al Principado que suscriba un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) –propietaria mayoritaria de los terrenos y, sobre todo, de la antigua Residencia, aún sin un futuro claro–. El segundo le recordó –como había hecho el día anterior el alcalde– que su formación, a nivel autonómico, forma parte del Gobierno regional y que lidera la Consejería de Ordenación del Territorio, encargada de la redacción del nuevo plan especial de El Cristo. No obstante, la sangre no llegó al río y la confrontación, mucho más 'amable' que otras que el PP suele mantener con el resto de grupos de la oposición, terminó con ambos ediles compartiendo una misma conclusión: la Tesorería debe unirse «de forma obligada» a la comisión tripartita del viejo HUCA, integrada a día de hoy por el Principado, el Consistorio y la Universidad de Oviedo.

Así lo expuso Cuesta. «Es algo que hemos venido trasladando en la propia comisión, a la que necesariamente debe unirse la Tesorería como titular no sólo de un porcentaje de los terrenos muy importante, sino de una preexistencia tan relevante como es la antigua Residencia». Para ello, eso sí, defendió, «no es necesario ni un Pleno extraordinario ni ninguna sobreactuación pública». No dio lugar a otra opción. «La incorporación de la Seguridad Social se tiene que producir de manera obligada y esperamos que el Principado, que mantiene conversaciones directas con la Tesorería, pueda agilizar esa integración».

Plan especial

Algo urgente, ya que, si bien es cierto que la TGSS ya ha cedido los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas a la institución académica para la creación del nuevo Campus B, todavía debe anunciar qué va a ocurrir con la Residencia. La misma reivindicación realizó Llamazares al adelantar que Ordenación del Territorio ya ha iniciado la tramitación del plan especial, pero dejó claro que «si no sabes los usos que vas a tener –si la Tesorería quiere usos dotacionales o de otro tipo a cambio del derribo y reordenación de la Residencia–, mal se puede hacer un plan especial que tenga un mínimo de credibilidad».

Ahora bien, ¿cómo se ha llegado de nuevo a una situación de parálisis en el antiguo HUCA? Cuesta y Llamazares, que atendieron a los medios con quince minutos de diferencia, de nuevo realizaron una lectura similar. El popular denunció que la paralización de las demoliciones es una responsabilidad del Ejecutivo regional por «falta de previsión» tanto en la evaluación del estado actual de los edificios como en lo que toca al traslado del Centro de Sangre y Tejidos –«sabían desde hace casi dos años que esta situación se iba a producir» y aun así se esgrimen como motivos de la parálisis–; y también una «falta de transparencia». «Nos enteramos por los medios de que tienen previsto iniciar un plan especial y eso no se corresponde con una relación leal y responsable».

Llamazares, a su vez, criticó al Gobierno asturiano: «Falla en relación a su voluntad de desarrollar sus competencias en materia de demolición», y reiteró que deben «llegar a un acuerdo con la Tesorería» mediante la redacción de un «convenio de usos». «Está fallando el Principado», repitió, «pero el Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad porque forma parte de la comisión tripartita; hay que agilizar los plazos y volver a convocarla para definir una hoja de ruta que dé certidumbre de credibilidad al proceso». Y eso, a su juicio, pasa una declaración institucional crítica con la gestión del PSOE asturiano.

IU y PSOE, PSOE e IU

Cuesta; sin embargo, aseveró que, por muchas iniciativas que IU lleve al Pleno sobre el viejo HUCA, ello no hará que el Ayuntamiento tenga una mayor capacidad de actuación en el proceso de recuperación, pues «este equipo de gobierno no tiene ninguna competencia para actuar en unos terrenos que no son de su titularidad». La responsabilidad de IU, en cambio, abundó, «es infinitamente mayor», ya que «ostenta una consejería en el Principado de suma importancia para la transformación y rehabilitación de ese ámbito» mediante la redacción del citado plan especial.

Algo que reconoció el portavoz local de la formación de izquierdas y, aunque afirmó que «yo estoy aquí como concejal» –él, personalmente, no tiene ninguna competencia regional, evidentemente–, advirtió que «estamos en minoría en el Gobierno (de Asturias) y es el partido mayoritario (el PSOE) el que está al frente de ese tema: No queremos pasarnos la pelota, queremos que cada uno asuma su responsabilidad». También comentó que IU en Asturias está tratando de apretar al PSOE para que aligere los plazos.

Con todo, Nacho Cuesta volvió a mostrar la «voluntad de colaboración leal y diligente» del Ayuntamiento, esperando que «el Principado logre reconducir la situación», aunque remató la cuestión con sendos dardos. Aseguró que tanto el proyecto del viejo HUCA como el propio Gobierno autonómico «están de vacaciones» desde hace tiempo y criticó la falta tanto de información sobre la financiación del anunciado Campus B como el resultado de las conversaciones entre la Tesorería y el Principado.