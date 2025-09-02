El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El poeta Ángel González. Mario Rojas

Oviedo rinde homenaje a Ángel González con un recital de poesía, música y talleres

Este próximo sábado, 6 de septiembre, colocará una placa en el número 8 de la calle Fuertes Acevedo, donde nació el poeta hace un siglo

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:44

El 6 de septiembre de 1925 vino al mundo el poeta Ángel González. En el número 8 de la calle Fuertes Acevedo. En su recuerdo, Oviedo colocará este próximo sábado –un siglo después, exactamente– una placa conmemorativa en el mismo edificio que vio nacer a uno de los mayores exponentes de la literatura española en la segunda mitad del siglo XX. Será a las once y media de la mañana.

Coincidiendo con tal señalada efeméride, la Fundación Municipal de Cultura (FMC) rendirá tributo al Premio Princesa de Asturias y miembro de la Real Academia de la Lengua Española e Hijo Predilecto de Oviedo con un programa que incluye un recital de poesía, música y talleres infantiles.

En primer lugar, este viernes, el Teatro Filarmónica acogerá a las 20 horas un recital poético. Jordina Biosca recitará poemas del poeta acompañada a la guitarra por David García. El espectáculo, que está construido a partir de la obra 'Mañana no será lo que Dios quiera' que el poeta Luis García Montero escribió sobre Ángel González, será todo un viaje por la vida y obra del laureado poeta, «a través de su ciudad y de su historia», informa la FMC.

Este sábado, además de la colocación de la placa conmemorativa, el Campoamor acogerá talleres creativos para niños –a las 12.30 y 16.30 horas– impartidos por Pintar Pintar. En concreto serán dos: 'Poemas al aire: versos de Ángel González en movimiento' –para niños mayores de 6 años– y 'Versos plegados: poesía y origami' –para mayores de 7 años–.

Por la tarde, a las 20 horas, el Teatro Filarmónica acogerá el Concierto Trío Spleen –con Marina Pardo, mezzosoprano; Rubén Menéndez, viola; y Miguel Huertas, piano y composición–. Antes del concierto, habrá una lectura de poemas a cargo de figuras del ámbito universitario y literario como la filósofa Amelia Valcárcel, Araceli Iravedra, Rosario Neira, José Luis García Martín, Lorenzo Rotal y Rodrigo Olay.

