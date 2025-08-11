El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las terrazas hosteleras de la calle Gascona. Alex Piña

Oviedo recuerda a los chigreros que deben cumplir la ordenanza de Terrazas

El Ayuntamiento de Oviedo ordena a la Policía Local controlar los establecimientos y advierte que los incumplimientos pueden acarrear sanciones

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:53

El Ayuntamiento de Oviedo ha emitido una resolución instando a los negocios de hostelería de la calle Gascona de , el Bulevar de la Sidra, ... al cumplimiento estricto de la ordenanza de Terrazas. Una petición que llega después de que este diario publicase la exigencia realizada por el Defensor del Pueblo al Consistorio para que facilitase información sobre la tramitación y actuaciones realizadas a raíz de las de denuncias presentadas por una asociación de vecinos entre 2019 y 2022 debido al «ruido molesto por la concentración de establecimientos y actividades» en la zona, las inspecciones llevadas a cabo en el principal epicentro chigrero de la capital para comprobar «que las actividades molestas se ajustan a las licencias otorgadas» o, en su defecto, las medidas correctoras adoptadas, y que se indique si se van a girar inspecciones a las terrazas para comprobar las molestias que criticaba el colectivo vecinal.

