Oviedo recuerda a los chigreros que deben cumplir la ordenanza de Terrazas

El Ayuntamiento de Oviedo ha emitido una resolución instando a los negocios de hostelería de la calle Gascona de , el Bulevar de la Sidra, ... al cumplimiento estricto de la ordenanza de Terrazas. Una petición que llega después de que este diario publicase la exigencia realizada por el Defensor del Pueblo al Consistorio para que facilitase información sobre la tramitación y actuaciones realizadas a raíz de las de denuncias presentadas por una asociación de vecinos entre 2019 y 2022 debido al «ruido molesto por la concentración de establecimientos y actividades» en la zona, las inspecciones llevadas a cabo en el principal epicentro chigrero de la capital para comprobar «que las actividades molestas se ajustan a las licencias otorgadas» o, en su defecto, las medidas correctoras adoptadas, y que se indique si se van a girar inspecciones a las terrazas para comprobar las molestias que criticaba el colectivo vecinal.

Ahora, el Ayuntamiento recuerda a los chigreros que deben cumplir estrictamente la ordenanza reguladora de Terrazas, especialmente la obligación de mantener un paso peatonal continuo de 1,80 metros, delimitar la superficie autorizada con marcas viales, respetar los horarios y garantizar la limpieza del espacio. También recuerda el área de Licencias Urbanísticas la prohibición de servir fuera de la terraza o instalar elementos en la calle, y se obliga a contar con receptáculos para recoger los líquidos vertidos. Los conocidos como 'nomechisques' que los hosteleros de la calle llevan utilizando desde hace años.

La resolución también advierte que, ante quejas vecinales, denuncias de la Policía Local o incumplimientos reiterados, el Ayuntamiento podrá revocar la autorización de terraza y ordenar la retirada de las instalaciones, incluso afectando a la licencia del establecimiento principal. Las infracciones graves podrán acarrear sanciones de entre 3 y 12 meses sin autorización, y las muy graves, de 12 a 24 meses. Los vecinos, tal y como recoge el documento, presentaron un millar de reclamaciones y denuncias en unos pocos años.

Inspecciones

Por otro lado, el equipo de gobierno ha ordenado a la Policía Local notificar individualmente a cada establecimiento la obligación de ajustarse a su licencia y a la ordenanza, así como verificar si en la actualidad se están cumpliendo las condiciones autorizadas por el área municipal.

En todo momento, los sidreros del Bulevar de Gascona –una referencia en la ciudad– han venido defendiendo que cumplen con la normativa y que su objetivo, como colectivo de chigres que persiguen la difusión de la tradición sidrera asturiana más allá de la mera actividad comercial, es contribuir a hacer de Oviedo un polo turístico de primer nivel.