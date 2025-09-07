El Parque Empresarial Oviedo se moderniza para atraer nuevas empresas a la segunda fase

La modernización y ampliación del que hasta hace pocos meses era el polígono industrial de Olloniego-Tudela y ahora se denomina Parque Empresarial Oviedo ... va hacia delante con la licitación de las últimas mejoras en cuanto a servicios como las cámaras de vigilancia o la ya instalada fibra óptica, aunque la comercialización de la segunda parte del área por parte del Ayuntamiento de Oviedo, unos 100.000 metros cuadrados y el último suelo industrial que queda libre en todo el concejo –algo así como más de diez campos de fútbol–, no avanza de la misma manera. Hasta la fecha se ha comercializado una sola parcela de 15.000 metros cuadrados a la empresa Autosa, lo que supone el 15% de los terrenos que llevan en venta desde el pasado mes de julio.

De todas formas los propios empresarios asentados en el parque empresarial, en boca de su presidente, Constantino Martínez Pérez, confían en el proyecto: «El precio a partir de 70 euros el metro cuadrado parece en principio un poco caro aunque una vez vistos los servicios que ofrece la zona ya no parece ni mucho menos caro».

El polígono cuenta con buena conexión terrestre y ferroviaria, así como con una línea de autobuses urbanos que lo conectan con el resto de la ciudad. También dispone de red de alumbrado, agua, saneamiento y de alcantarillado, que recoge tanto pluviales como los vertidos de las empresas.

Por otra parte, se presta un servicio diario de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria y cámaras de vigilancia conectadas con la Policía Local, las cuales ya están licitadas para la ampliación del polígono.

Todo ello aderezado con fibra óptica de última generación que el Ayuntamiento ha desplegado en la fase II del Parque Empresarial Oviedo, «una actuación clave que permitirá incrementar el número de servicios con los que cuenta esta zona industrial», según explica la concejala de Economía, Leticia González. Este avance es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa Telecable/MasOrange.

«El Parque Empresarial Oviedo es uno de los más vanguardistas de la región y está dotado con los mejores servicios e infraestructuras de la máxima calidad, lo que le convierten en un referente en todo el norte de España», describe.

El presidente de la asociación de empresarios de Olloniego-Tudela reconoce la buena situación de los servicios del polígono industrial y la buena ubicación del mismo, «aunque echo mucho de menos la señalización en la A-66. Sin señalización es complicado llegar y eso va en detrimento tanto de la comercialización del parque empresarial como del funcionamiento comercial y profesional del resto de empresas ya asentadas».

Futuro para Oviedo

El Parque Empresarial Oviedo no sólo es una apuesta municipal y de los propios empresarios allí asentados, también la Cámara de Comercio de Oviedo destaca el desarrollo y ampliación del suelo industrial en Oviedo. El presidente de la institución, Carlos Paniceres, asegura que «se trata de un espacio con gran potencial estratégico que, con las mejoras anunciadas, podrá convertirse en un polo de atracción de nuevas inversiones y en una oportunidad de crecimiento para nuestras empresas».

«Oviedo atraviesa un momento de pujanza económica que debemos aprovechar al máximo. Disponer de polígonos industriales bien conectados, modernos y adaptados a las necesidades de la actividad empresarial es clave para consolidar ese dinamismo. La lógica empresarial nos indica que la competitividad de un territorio está estrechamente ligada a la calidad de sus infraestructuras, y en ese sentido Olloniego puede y debe ser una referencia», explica.

El área comprende una superficie total de 651.000 metros cuadrados, de los que están en licitación para su adquisición 100.00 metros cuadrados (15.000 de ellos ya están vendidos a Autosa, que ha comenzado las obras de construcción de su nave) y alberga empresas de casi todos los sectores productivos como las destinadas al sector armamentístico, la automoción, las energías renovables o de economía circular.