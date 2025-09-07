El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la zona de ampliación del parque empresarial. Fotos: Mario Rojas

El Parque Empresarial Oviedo se moderniza para atraer nuevas empresas a la segunda fase

El Ayuntamiento ofreció en julio 100.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial; hasta ahora han vendido 15.000 a una empresa

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:32

La modernización y ampliación del que hasta hace pocos meses era el polígono industrial de Olloniego-Tudela y ahora se denomina Parque Empresarial Oviedo ... va hacia delante con la licitación de las últimas mejoras en cuanto a servicios como las cámaras de vigilancia o la ya instalada fibra óptica, aunque la comercialización de la segunda parte del área por parte del Ayuntamiento de Oviedo, unos 100.000 metros cuadrados y el último suelo industrial que queda libre en todo el concejo –algo así como más de diez campos de fútbol–, no avanza de la misma manera. Hasta la fecha se ha comercializado una sola parcela de 15.000 metros cuadrados a la empresa Autosa, lo que supone el 15% de los terrenos que llevan en venta desde el pasado mes de julio.

