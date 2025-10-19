El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván de Santiago González. Álex Piña
Oviedo

El perfil de Iván de Santiago Gónzalez: Escribe, defiende y aconseja

Un buen tipo. Miembro del Consejo Cultivo del Principado y escritor. Es sonriente y tranquilo pero nervioso, sensato, peleón y cabezota al estilo de Les Luthiers. Un poco iconoclasta y, sobre todo, familiar e hiperactivo. Escribe libros y disfruta de los viajes como válvula de escape

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Sonríe y acepta. Es dialogante pero a la vez necio y muy centrado en lo que piensa. Forma parte de esa saga de hace ya ... unos años con la que se podía negociar en cualquier ámbito de la vida sin la necesidad de claudicar en las propias ideas o con las ideas de los demás. Es una virtud ahora mal vista porque la polarización en la sociedad se ha comido todos los grises y sólo ha dejado blancos y negros, pero que cuando pase este 'maremagnum' significará mucho el haber estado disfrutando de la escala cromática de los grises, que son cientos o miles.

