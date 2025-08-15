Pedro Caramés, al frente de la Asociación de Hosteleros de Gascona y de la sidrería La Finca, sostiene que el verano está siendo «fenomenal» para ... el sector turístico, impulsado por un Oviedo que ha ganado peso entre los destinos refugio climático y la fortaleza de la sidra como reclamo. El Bulevar de la Sidra, uno de los principales puntos calientes de la ciudad durante estas semanas.

–¿Qué balance hace de lo que va de verano?

–Muy bien. Asturias, en general, se está convirtiendo en un foco importantísimo de turismo. Tenemos más vuelos internacionales que nunca y si a eso le sumamos que la sidra es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es uno de los atractivos que tiene ahora mismo la ciudad de Oviedo y Asturias en general.

–¿Y cómo ha influido el tiempo?

–Hemos salido beneficiados, porque si bien en agosto el turista lo que hace es ir a la playa, a Picos de Europa o a otras cosas así, este verano el plan principal pasa a ser visitar la ciudad de Oviedo, la Catedral, los museos, el Prerrománico... y, por supuesto, comer o cenar en Gascona.

–El Ayuntamiento está apostando por los congresos para desestacionalizar el turismo. ¿Esa estrategia sería buena?

–Por supuesto. Cada vez se está desestacionalizando más. Para nosotros, en Gascona, el verano era la temporada alta. Después venía un «restallón» que era San Mateo y en octubre siempre hubo mucha cultura en Oviedo de congresos. Y, claro, eso nos ayuda a desestacionalizar y a demostrar que Oviedo es una ciudad muy atractiva también en invierno, no solo en verano. Aquí la gastronomía es un pilar, se come bien en cualquier rincón de Oviedo, y en particular en Gascona, y eso es un atractivo más.

–¿Cree que Gascona como bulevar ha llegado a su límite frente a nuevas propuestas en otras zonas de la ciudad?

–El turista que viene a Asturias quiere encontrar el «sabor a Asturias». Y el sabor a Asturias, con la fuerza que tiene la sidra, es lo que quiere encontrar. Quieren encontrar la sidra, principalmente. Yo creo que va a haber sitio para todos, porque Oviedo gastronómicamente está muy bien posicionada. No cabe duda que el año pasado fue Capital Española de la Gastronomía, pero yo creo que la gente que nos visita viene buscando la sidra y la cultura de la sidra, y esa es una oferta que podemos dar en Gascona y, ojalá, en todo Oviedo.

–Recientemente el Ayuntamiento ha dado un «toque» con la normativa de terrazas.

–Bueno, es un toque que está muy bien para refrescar la memoria, pero me gustaría hacer hincapié en que Gascona cumple rigurosamente la normativa de terrazas del Ayuntamiento de Oviedo, como no podía ser de otra forma. Nosotros cumplimos.

–Y en esa convivencia, ¿qué opinan los vecinos?

–La convivencia es perfecta. Convivimos vecinos y hosteleros. No cabe duda de que Gascona es un vecino más, o los hosteleros somos un vecino más de la calle. De hecho, siempre digo en tono de broma que yo paso más tiempo en Gascona que en mi propia casa.

–¿Repercutirá en la hostelería la Zona de Bajas Emisiones?

–Sí, sí va a repercutir. Todas las trabas... Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos, a las normas. Recuerdo las peatonalizaciones, que al principio fueron un rechazo total, y mira ahora, la gente las ha aceptado. En la mayoría de los centros de las ciudades importantes vas andando. Aquí tendremos que adaptarnos. Va a generar un poco de malestar al principio, pero tenemos que darnos cuenta de que no podemos ir en coche a todos lados. Hace bien pocos años, yo que soy de Grado y ya peino alguna cana, los coches aparcaban en la propia Gascona. Ahora no se puede aparcar y no pasa nada. Parecía que se iba a acabar el mundo... Pues nos hemos adaptado. Y yo creo que cualquier cosa que hagas por el medio ambiente es bueno para la ciudad y, al fin y al cabo, para los seres humanos.

–Volviendo al turismo, ¿qué perfil notan este verano? ¿Más nacional, más extranjero?

–Pues sigue habiendo nacional, pero lo que se nota muchísimo es que la apertura de tantos vuelos y que empezamos a aparecer en guías internacionales está funcionando. Se nota también mucho el turismo internacional. El nacional como siempre, pero el internacional yo creo que sería la novedad de este año, se nota mucho más.

–¿Y qué tal la convivencia entre los hosteleros y los comerciantes?

–La convivencia con los comerciantes es perfecta. Vivimos los dos de lo mismo. Tenemos, si quieres, un enemigo común entre comillas, que son las ventas 'online' y quizás los centros comerciales. Eso es lo que nos hace daño a los comerciantes de Oviedo y a los hosteleros. Por eso te digo que yo creo que si hay una guerra, estamos todos en el mismo bando. No hay una cosa que vaya a beneficiar a unos y a perjudicar a otros. Creo que es una mejora importantísima para la ciudad y no creo que se haga con ningún fin de perjudicar a nadie.

–¿En qué liga juega Oviedo en comparación con otras ciudades?

–Para empezar, una ciudad que tenga playa juega en una liga distinta. En el turismo de sol y playa no podemos competir con ellos. Sin embargo, Oviedo puede competir en cultura con cualquier provincia de España y puede competir en gastronomía. Estamos a la vanguardia. Además, tenemos un atractivo fundamental y los políticos tienen que darse cuenta que es un tesoro: la sidra, su cultura y el escanciado, que nos lo reconoce el mundo entero.

–¿Y en normativas?

–En cuanto a las normativas, sí veo diferencias notables. Cuando andas por otras provincias ves que aquí somos muy estrictos. Por ejemplo, la separación de las terrazas a 1,80 metros de la fachada, yo creo que es lo más restrictivo que hay en España. También la ley de consumo de alcohol en las calles puede que sea una de las más restrictivas. Y eso va a generar un problema importante ahora que tenemos al Real Oviedo en Primera División porque nos llegará mucha gente.