El poeta palentino que pone versos al Desarme: «Quise rendirle un homenaje» Javier Castrillo recibió con alegría el veredicto que le proclama ganador del concurso internacional de poesía del Desarme

Javier Castrillo Salvador brinda su poesía al Desarme. Este palentino, natural de Guardo, se ha alzado con el IV Certamen Internacional de Poesía 'El Desarme en verso' gracias a su obra 'El Desarme, un llamamiento por la paz', como informó este diario. Se trata de un poema que, según explicó su autor a EL COMERCIO, nace de una inspiración profunda en la confraternidad y el diálogo, conceptos que hoy a menudo parecen inalcanzables.

Castrillo, un declarado «enamorado de Asturias y poeta porque me lo llaman», no era ajeno a la tradición ovetense, Fiesta de Interés Turístico Regional. «Conocía el Desarme, el menú, y quise rendirle homenaje en un acto de confraternización», cuenta. Su poema capta la esencia de esta celebración, que va más allá de la mesa para convertirse en un símbolo de convivencia y un anhelo de paz universal. El jurado destacó en Oviedo precisamente cómo el poeta «ensalza la fiesta del Desarme como un acto de convivencia armoniosa», empleando «afinadas figuras literarias» y un lenguaje sencillo, pero profundamente humano y esperanzador.

A pesar de que el poeta de Guardo sabía que su obra había llegado a la fase final del certamen, la noticia de su victoria le pilló por sorpresa. «No me imaginé que iba a ganar así que lo recibo con alegría», dijo a este diario.

