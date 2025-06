La Policía alerta de la proliferación en Oviedo del timo del 'empleado ejemplar'

Rafael Francés Oviedo Martes, 3 de junio 2025, 22:04 Comenta Compartir

El repertorio de acciones de los timadores subió un grado la semana pasada en Oviedo. Una administración de loterías del centro de la ciudad sufrió el llamado timo del 'empleado ejemplar', que terminó con la sustracción de unos 900 euros, según explicó a EL COMERCIO el propio propietario de la administración de loterías.

La Unidad de Delitos Económicos la Policía Nacional ha alertado de la aparición de este tipo de estafas y aunque por ahora «no se han detectado muchos ni en Oviedo ni en Asturias, es bueno darlos a conocer y explicarlos para evitar que se vuelvan a producir», explicaron a este diario fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron con el dueño fuera del céntrico negocio. La trabajadora encargada del establecimiento recibió una llamada telefónica en la que «los interlocutores llamaban de parte de una empresa de transportes preguntando por el dueño, ofreciéndole todos los datos personales. Le dijeron que tenían que entregar un paquete, pero que se debía abonar un pago de 5.241 euros de los que ya se habían adelantado 3.000 pero que quedaban pendientes los dos mil y pico restantes», relató el dueño. Y continuó: «Conminaron a la trabajadora a realizar el pago inmediato del restante y si no lo hacía tendría que abonar el propio establecimiento una multa de 20.000 euros».

La trabajadora, joven y bisoña, se puso nerviosa y salió del establecimiento a abonar el dinero «en los lugares donde le indicaban por whatsapp los timadores, que se habían hecho pasar por trabajadores de la empresa de transportes». Ella no llamó a su jefe porque «le dijeron que estaba ocupado» y directamente «fue a un par de lugares en la calle de La Lila y en General Elorza donde se pueden hacer ingresos, hasta que fue al tercer lugar, en El Vasco, donde también se trabaja con bitcoin», siguió explicando el propietario. Ahí, apostilló la trabajadora, «no pude hacer la transferencia porque no llevaba la documentación encima, me mandaron a otro estanco y entonces fue cuando me llamó el jefe y se descubrió» la estafa.

El propietario estaba en Llanera y «vine a Oviedo como un avión cuando me llamó un cliente para decirme que la puerta estaba abierta, el establecimiento vacío y que si había pasado algo porque la situación era rara». Resultado, un timo de 900 euros. «Lo cuento para que se sepa», explicó el dueño, que prefirió no revelar su identidad. Para que todo el mundo esté en alerta.