La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo Solía dormir en su tienda de campaña en el interior de un antiguo bar abandonado y todo apunta a que podría tratarse de una sobredosis

A. A. / S. N. Oviedo Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:25

Eran las cinco de la tarde de este miércoles cuando el sonido de las sirenas rompía la calma de El Rayo, en La Tenderina. Allí, concretamente dentro del antiguo bar Casa Kilo, en el número 58 de la calle, que lleva años abandonado, apareció el cuerpo sin vida de un joven de 22 años. La Policía Nacional de Oviedo encontró el cadáver dentro de una tienda de campaña. A falta del informe del forense, las fuentes consultadas sostienen que se trata de un caso «sin interés policial», ya que a priori no se han observado signos de violencia y todo apunta a que podría tratarse de una muerte por sobredosis.

Al parecer, el joven, quien todo hace indicar que sufría problemas de adicción a las drogas, solía dormir en el interior del edificio, dentro de su tienda de campaña. A la zona se trasladaron rápidamente varias patrullas de la Policía Nacional y dos ambulancias, una de ellas una UVI móvil, aunque los sanitarios únicamente pudieron certificar su muerte.

Desgraciadamente, los vecinos de la zona llevan años advirtiendo que algo así podría llegar a ocurrir. Así lo explicó el portavoz de la plataforma por la creación del Parque del Este, Suso Cañas. En sus palabras, «hay mucha gente con problemas en esa zona y esto viene, lamentablemente, a contribuir con la deriva que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo». También indicó que en las últimas semanas se han intensificado los casos de robo en el barrio y que en casi todos los edificios de El Rayo, abandonados desde hace años, es frecuente la presencia de okupas.