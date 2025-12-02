Los policías locales de Asturias reivindican su estatus de «funcionarios de carrera»

Los miembros del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) se reunieron ayer para celebrar el 30 aniversario de su fundación, para homenajear ... a los agentes pertenecientes al sindicato con actuaciones meritorias y a jubilados como el agente Manuel Jesús Villa, para agradecer la labor de políticos como Francisco García Valledor (IU) o Matías Rodríguez (PP) y para reivindicar la «profesionalización de nuestro trabajo» porque «se está utilizando muchas veces la figura del interino lo que hace un flaco favor al trabajador y a la propia Administración. Por eso queremos que se nos reconozca como funcionarios de carrera», según explicó el secretario general del SIPLA, Ildefonso Rodríguez del Río, que además realizó una pequeña semblanza, acompañada de un vídeo de los 30 años del sindicato en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El SIPLA cuenta con más de 600 afiliados entre los agentes de la Policía Local de Asturias, de los que 160 pertenecen a Oviedo. Entre los asistentes se encontraban el concejal de Seguridad Ciudadana o el diputado regional del PP, Manuel Cifuentes.

José Ramón Prado felicitó al SIPLA «por el trabajo realizado» en su trigésimo aniversario «velando por los derechos de sus afiliados y de los miembros del cuerpo de Policía Local de Oviedo». El edil remarcó que «somos considerados una de las ciudades más seguras de España y de Europa, como nos han otorgado en distintos reconocimientos, porque es debido al trabajo y la gran profesionalidad que vienen demostrando durante los últimos años nuestros agentes, no dejaremos de velar porque sus condiciones laborales mejoren».

El acto terminó con la entrega de presentes a los policías locales jubilados este año y a los políticos homenajeados por el trabajo en favor o codo con codo con el SIPLA durante este viaje de 30 años como agente aglutinador sindical de más de 600 miembros de la Policía Local en Asturias.