El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Los miembros del SIPLA presentes en el acto de homenaje celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe. Alex Piña
Acto en Oviedo

Los policías locales de Asturias reivindican su estatus de «funcionarios de carrera»

El SIPLA celebra su 30 aniversario con un acto de homenaje a los agentes jubilados y con actuaciones meritorias durante el presente año

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

Los miembros del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) se reunieron ayer para celebrar el 30 aniversario de su fundación, para homenajear ... a los agentes pertenecientes al sindicato con actuaciones meritorias y a jubilados como el agente Manuel Jesús Villa, para agradecer la labor de políticos como Francisco García Valledor (IU) o Matías Rodríguez (PP) y para reivindicar la «profesionalización de nuestro trabajo» porque «se está utilizando muchas veces la figura del interino lo que hace un flaco favor al trabajador y a la propia Administración. Por eso queremos que se nos reconozca como funcionarios de carrera», según explicó el secretario general del SIPLA, Ildefonso Rodríguez del Río, que además realizó una pequeña semblanza, acompañada de un vídeo de los 30 años del sindicato en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  7. 7 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    El regimiento Príncipe se pone al frente de la élite de la OTAN

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los policías locales de Asturias reivindican su estatus de «funcionarios de carrera»

Los policías locales de Asturias reivindican su estatus de «funcionarios de carrera»