Los Prados, en Oviedo, tendrá una nueva zona de ocio con bolera y atrae a una importante marca de perfumería

Una bolera de la misma marca que operará el nuevo espacio de ocio de Los Prados.

Oviedo Martes, 14 de octubre 2025

El desembarco de la firma LyC Consultores en los mandos del centro comercial Los Prados de Oviedo comienza a dar sus primeros frutos. La galería comercial, que inicia una nueva etapa bajo la nueva gestión, ya cuenta con las primeras incorporaciones confirmadas: la cadena de perfumerías Druni y el espacio de ocio familiar Ozone Bowling. Así lo anunció la compañía durante la mañana de este martes a través de una nota de prensa.

Druni ocupará un local de 446 metros cuadrados en la planta baja, junto a la entrada principal. La enseña, líder en España por número de establecimientos, suma más de trescientas tiendas y más de dos mil profesionales, con un surtido que abarca perfumería, cosmética, maquillaje, parafarmacia y cuidado personal. La compañía ha desarrollado además su marca propia, DRN, centrada en productos de alta calidad a precios competitivos.

Por su parte, Ozone Bowling abrirá un espacio multiocio de 1.700 metros cuadrados en la segunda planta, frente a Cines Yelmo. Tendrá una bolera con diez pistas «de última generación (homologadas y adaptadas)», zona recreativa con simuladores de realidad virtual y máquinas deportivas, además de un área para celebraciones familiares. La apertura generará una decena de nuevos empleos y ampliará la oferta de ocio para residentes y visitantes.

«Con estas dos primeras incorporaciones arrancamos el nuevo proyecto de Los Prados con el objetivo de ofrecer una propuesta variada, completa y cercana para Oviedo y su área de influencia. Es una gran noticia que dos marcas de esta relevancia apuesten por Los Prados como enclave estratégico», declaró Patricia González, directora del centro comercial.

Estas incorporaciones se enmarcan en la estrategia de la propiedad para potenciar la proximidad y el ocio, «y consolidar una experiencia integral que combine comercio, restauración y entretenimiento para todos los públicos».