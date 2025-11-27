El folclorista lavianés Lisardo Lombardía recibe el Premio Internacional 'Martínez Torner'

Lisardo Lombardía recogió ayer por la noche el Premio Internacional de Folclore 'Martínez Torner' en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo por su trayectoria ... en el mundo de la cultura y su defensa de las tradiciones. No en vano, este gestor cultural y exdirector del Festival Intercéltico de Lorient ha llevado el nombre de la cultura asturiana por numerosos países.

Además fue uno de los creadores del colectivo Belenos, fue creador y director artístico de las Noches Celtas de Oviedo, del Festival del Arpa Celta y del Festival Oviedo Folk.

El prestigioso premio también lo han recibido personajes culturales de la talla de Joaquín Pixan, Dulce Pontes, Rodrigo Romaní o la familia de Paco de Lucía por el archivo musical del maestro gaditano.