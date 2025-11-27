El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Ramón Prado, Lisardo Lombardía y Lourdes García, en el Auditorio. Mario Rojas

El folclorista lavianés Lisardo Lombardía recibe el Premio Internacional 'Martínez Torner'

El homenaje se realizó en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y reconoce una trayectoria en la que ha prevalecido la cultura y la defensa de las tradiciones

R. F.

Oviedo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:00

Comenta

Lisardo Lombardía recogió ayer por la noche el Premio Internacional de Folclore 'Martínez Torner' en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo por su trayectoria ... en el mundo de la cultura y su defensa de las tradiciones. No en vano, este gestor cultural y exdirector del Festival Intercéltico de Lorient ha llevado el nombre de la cultura asturiana por numerosos países.

