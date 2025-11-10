Los premios 'Niké Mujer y Deporte' de Oviedo ya tienen vencedoras

Los premios 'Niké Mujer y Deporte' nacieron en 2023 al amparo del Ayuntamiento de Oviedo y de la concejalía que dirige Conchita Méndez con ... el objetivo de valorar la trayectoria de las mujeres deportistas y de las impulsoras del deporte femenino en el municipio de Oviedo, personas o clubs que marcan la diferencia en este ámbito. Con el presente 2025, ha llegado una nueva edición de los galardones que ya tienen claros vencedores en cada una de sus cuatro apartados.

El premio 'Niké' a la promoción del deporte –dirigido a las mujeres que han destacado en su tarea de difusión y promoción del deporte– es para Cecilia González Merino Menéndez, del Oviedo Rugby Club.

En la categoría de la mujer deportista –que distingue la labor social a favor del deporte femenino, la dedicación y los méritos deportivos–, Ruth Moll Marqués, del PCM Team Oviedo, es la ganadora.

El premio 'Niké' al medio de comunicacion, –cuyo objetivo es reconocer a las personas o los medios que han destacado por su labor de promoción y difusión de hechos, actividades y logros relacionados con las mujeres y el deporte–, es para la periodista Carmen Menéndez Fernández.

Club deportivo

Finalmente, la categoría al club deportivo –que tiene la finalidad de reconocer a la entidad deportiva del municipio de Oviedo que haya destacado por su labor de promoción del deporte femenino por su trayectoria o la consecución de una meta deportiva en el ámbito del deporte femenino durante el año anterior; o bien, fomentar la participación y presencia de las mujeres en todos los ámbitos de actuación impulsando el principio de igualdad de oportunidades– recae en Club Deportivo y Cultural Bádminton Oviedo

Cada uno de los premios está dotado con 1.750 euros, además de trofeo y diploma acreditativo. El jurado ha estado formado por la edil de Deportes, Concepción Méndez, como presidenta; y por las concejalas Covadonga Díaz, María Luisa Ponga y Cristina Pontón. Y, además de ellos, por Paola Suárez, Alberto Suárez Laso, Manuel Díaz Vega y Alba Martínez Ríos.