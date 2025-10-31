El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos visitantes con las gafas de realidad aumentada. E. C.

El Prerrománico asturiano con realidad virtual

El Centro de Recepción e Interpretación ofrece una experiencia para viajar al siglo IX en Oviedo

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano en Oviedo ofrece una innovadora propuesta que fusiona historia y tecnología para ofrecer un viaje inmersivo al arte prerrománico a través de la realidad virtual. El proyecto, presentado por el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, junto a Alberto Fuentevilla y Yeyo Balbás, de la empresa Brytenwalda Studios, permite al público sumergirse en tres experiencias únicas.

Equipados con gafas de realidad virtual, los visitantes podrán entrar en el salón del trono de Santa María del Naranco y admirarla tal y como era en el siglo IX, desplazándose por el espacio e interactuando con personajes históricos. Además, podrá también visitar una sala virtual para manipular tesoros como la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles o la Caja de las Ágatas, y descubrir aspectos de la vida en la Alta Edad Media. La tercera experiencia ofrece una visión en 360 grados de las pinturas de Santullano en todo su esplendor, gracias a las infografías realizas por Juan Ferreira y Santiago Cuesta, acompañadas de una locución que explica su gran relevancia de este conjunto pictórico.

Esta actividad se ofrece de forma gratuita y tiene las plazas limitadas. Estará también disponible en pases horarios de 10 a 14 horas durante los días 2, 8, 15, 16, 22, 29 y 30 de noviembre, y 7, 8, 13, 14, 21 y 28 de diciembre, pudiendo adquirirse las invitaciones en la web del centro.

