Miguel Ángel Gutiérrez, Chiara Lena, Laura González y Alfonso de la Torre. Mario Rojas
El Prerrománico, la canícula y la inspiración de los artistas

Pese a las altas temperaturas, los monumentos del Naranco registran una gran presencia de turistas ávidos de visitas

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:34

Se pueden visitar los monumentos prerrománicos del Naranco por muchas razones, principalmente la de hacer turismo, pero también da pie a la búsqueda de inspiración para los artistas, como es el caso de la cantante y compositora asturiana Nerea Mafarki –«tenía que haber traído un instrumento para hacer un vídeo»– o el luthier toledano Miguel Ángel Gutiérrez, que busca en el asturiense «inspiración» para decorar los instrumentos que construye.

Mafarki estaba, bajo el poderoso sol de la canícula de mediados de agosto, acompañada de su amiga Sonia Álvarez. «Trabajo en Madrid, es una belleza», aseguró la compositora.

El caso de Miguel Ángel Rodríguez es una visita más en grupo, una mezcla toledana, asturiana e italiana. Laura González, espera un hijo para octubre y lleva puesta esa felicidad que irradian las embarazadas; Alfonso de la Torre, la genovesa Chiara Lena y el propio Miguel Ángel: «Estamos de vacaciones en Asturias luchando contra el calor de la península y buscando esa tradición culinaria asturiana y todas sus fiestas, que son muchas».

Muy cerca, un matrimonio italiano, en concreto de Milán –han venido en coche desde allí–, Luca Villa y su esposa Tania, a los que se les escapa una sola palabra: «Bellissimo», cuando miran hacia Santa María del Naranco.

Delante de San Miguel de Lillo, una familia jienense se ríe del calor y de que en Asturias está fresco. «No es aquello de Jaén pero hoy hace bastante calor; llevamos aquí una semana y la verdad es que hemos dormido muy bien». Está acompañado por su esposa Katy y sus hijos Javier y Aitana, sin olvidarse de su perra Kira. Todo ello bajo el sol, no de la Toscana, sino de Oviedo.

