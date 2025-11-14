La primera fase del nuevo centro social de Ventanielles concluirá antes del 31 de marzo

A. Arce Oviedo Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

La primera de las tres fases de la construcción del nuevo centro social integrado de Ventanielles de Oviedo, una obra que en el cómputo global alcanza los casi siete millones de euros, estará lista antes del 31 de marzo. La fecha no es baladí, es el plazo de vencimiento de los cerca de dos millones de euros aportados por el Gobierno regional a través de los fondos europeos dentro de la estrategia 'CuidAs', que servirán para erigir toda la parte de atención diurna. Después del derribo y un pequeño escollo en las actuaciones tras la aparición de un colector que no estaba previsto y que supuso un retraso de un mes, al Ayuntamiento le toca ahora agilizar al máximo los trabajos. De comprobarlos in situ se encargaron durante la mañana de este viernes la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, y el concejal de Infraestructuras del equipo de gobierno local, Nacho Cuesta. En palabras del segundo, «vamos en plazo, son ajustados y surgieron complicaciones, pero con los ritmos que lleva la obra podremos cumplir perfectamente», aseguró.

Allí, Cuesta volvió a recordar las fases del proyecto, con una primera parte para la UTS y la mayoría del centro social, la biblioteca y la pieza superior con la zona de coworking y espacios para las asociaciones; la segunda, que consistirá en completar el centro social, y la tercera, que tendrá que ver con la adecuación la zona para los servicios de empleo municipales. Eso sí, adelantó el concejal popular, «lo que vamos a acometer aquí en fechas muy próximas es la reurbanización de esta plaza», la del Lago Enol, en la que se modificará el orden de los elementos. La pista deportiva se unirá a la zona de juegos infantiles y el resto se convertirá en «una zona renovada, estancial, con bancos y árboles para que la gente pueda estar disfrutando».

Por su parte, la consejera se mostró «encantada» con la obra. Un proyecto «ambicioso» en el que ha quedado demostrada una vez más, valoró, la «colaboración» entre el Ayuntamiento y el Principado. «La alegría es doble porque vamos en plazo y porque el proyecto merece mucho la pena; tiene un enfoque comunitario pensado en las personas y pretende integrar cuestiones que tienen que ver con los centros sociales, un lugar para relacionarse, y con los centros de día, donde se trabajan actividades dirigidas a la fragilidad y a la prevención». En suma, sentenció Marta del Arco, «una apuesta muy potente» de servicios compartidos y «un recurso versátil en una zona con necesidad de relaciones comunitarias». Por otro lado, sí mostró su interés en que el aforo previsto del más puramente dicho centro social, de 58 personas, pueda ser un poco mayor. No obstante, aclaró que «será un centro abierto a la comunidad y eso es una gran noticia».