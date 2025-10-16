'Desaparece' el antiguo centro social de Ventanielles, en Oviedo La empresa adjudicataria de la obra, valorada en 6,1 millones de euros, comenzará a levantar el nuevo edificio de la plaza Lago Enol

El antiguo centro social de Ventanielles de Oviedo ya es historia. La demolición, iniciada el pasado mes, ya ha finalizado, dejando una parcela con restos de escombros en la plaza Lago Enol sobre la que se levantará el nuevo Centro Social Integrado, valorado en 6,1 millones de euros, de los que dos se financiarán con fondos europeos, dentro de la estrategia 'CuidAs'.

El Ayuntamiento adjudicó los trabajos a la empresa Sardalla Española S. A.-Construcciones Serrot S. A. Además del derribo, se encargará de levantar el moderno edificio con tres plantas. Dispondrá de la Unidad de Trabajo Social, el propio Centro Social Integrado y el área de empleo municipal. El tiempo corre, ya que la primera fase, dedicada a la atención diurna, tiene que estar lista en 2026, para cumplir con los plazos que marca Europa.