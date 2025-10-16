El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El derribo del antiguo centro social de Ventanielles ya ha concluido. Juan Carlos Román

'Desaparece' el antiguo centro social de Ventanielles, en Oviedo

La empresa adjudicataria de la obra, valorada en 6,1 millones de euros, comenzará a levantar el nuevo edificio de la plaza Lago Enol

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:09

Comenta

El antiguo centro social de Ventanielles de Oviedo ya es historia. La demolición, iniciada el pasado mes, ya ha finalizado, dejando una parcela con restos de escombros en la plaza Lago Enol sobre la que se levantará el nuevo Centro Social Integrado, valorado en 6,1 millones de euros, de los que dos se financiarán con fondos europeos, dentro de la estrategia 'CuidAs'.

El Ayuntamiento adjudicó los trabajos a la empresa Sardalla Española S. A.-Construcciones Serrot S. A. Además del derribo, se encargará de levantar el moderno edificio con tres plantas. Dispondrá de la Unidad de Trabajo Social, el propio Centro Social Integrado y el área de empleo municipal. El tiempo corre, ya que la primera fase, dedicada a la atención diurna, tiene que estar lista en 2026, para cumplir con los plazos que marca Europa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  9. 9 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Desaparece' el antiguo centro social de Ventanielles, en Oviedo

&#039;Desaparece&#039; el antiguo centro social de Ventanielles, en Oviedo