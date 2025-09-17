El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los derribos del antiguo centro social de Ventanielles, en la plaza Lago Enol, ya han comenzado. Mario Rojas

El centro social de Ventanielles se convierte en escombros

Los operarios han comenzado el derribo del antiguo edificio, que dará paso a uno nuevo con tres plantas valorado en 6,1 millones de euros

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:50

El antiguo centro social de Ventanielles, en Oviedo, desaparece cada día un poco más, tras iniciarse las obras a principios de este mes. ... Los operarios de la empresa Sardalla Española S. A.-Construcciones Serrot S. A. ya han comenzado los derribos, convirtiéndolo poco a poco en escombros.

