El centro social de Ventanielles se convierte en escombros

El antiguo centro social de Ventanielles, en Oviedo, desaparece cada día un poco más, tras iniciarse las obras a principios de este mes. ... Los operarios de la empresa Sardalla Española S. A.-Construcciones Serrot S. A. ya han comenzado los derribos, convirtiéndolo poco a poco en escombros.

El edificio de la plaza Lago Enol se quedará así en el recuerdo de la historia de Oviedo para dar paso a un Centro Social Integrado. Todo supone una inversión de 6,1 millones de euros.

El equipamiento albergará la Unidad de Trabajo Social, el propio centro social integrado y el área de empleo municipal, con un diseño a cargo de Alcaraz Arquitectos S. L. En total, 2.800 metros cuadrados, más del doble del ya desaparecido, con 1.100, distribuidos en tres plantas. En la planta baja, los servicios multifuncionales; en el primer piso, la biblioteca, sala de estudios y ludoteca, y en el segundo, los despachos, salas, para asociaciones, coworking y aulas para talleres.

El proyecto perdió 3,2 millones de euros de fondos europeos inicialmente pero luego logró otros 2 por vía de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social dentro de la Estrategia 'CuidAs'. Esto obligará a que la parte destinada a la atención diurna tenga que estar lista en marzo de 2026. Las otras dos fases, financiadas con fondos municipales, tienen dos y diez meses de plazo.