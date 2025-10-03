El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un instante de la comisión en la Junta General. E. C.

El Principado anuncia 200.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas de El Cristo

Vox denuncia en la Junta General del Principado que el centro acumula graves desperfectos desde hace meses y bajas sin cubrir: «La situación es escandalosa»

A. Arce

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:51

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, anunció este viernes una inversión de poco más de doscientos mil euros para la mejora ... del Centro de Tecnificación Deportiva de El Cristo con la compra de material «de última generación» que permitirá «mejorar la preparación, el rendimiento y la recuperación» de los deportistas de élite en Oviedo. Así lo explicó durante la comisión del ramo de la Junta General en respuesta a las preguntas del diputado de Vox Javier Jové al respecto del estado de las instalaciones.

