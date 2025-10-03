El Principado anuncia 200.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas de El Cristo

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, anunció este viernes una inversión de poco más de doscientos mil euros para la mejora ... del Centro de Tecnificación Deportiva de El Cristo con la compra de material «de última generación» que permitirá «mejorar la preparación, el rendimiento y la recuperación» de los deportistas de élite en Oviedo. Así lo explicó durante la comisión del ramo de la Junta General en respuesta a las preguntas del diputado de Vox Javier Jové al respecto del estado de las instalaciones.

Este último llevó el asunto para denunciar el mal estado del complejo deportivo. «La situación es escandalosa», criticó; «las instalaciones llevan años abandonadas y se están cayendo, la oficina está cerrada desde el 18 de agosto, no hay nadie que cobre los abonos, nadie ha ido a recoger la recaudación durante meses, hay bajas que no se cubren durante meses como la del profesor de karate, la sauna lleva medio año estropeada y el personal de mantenimiento no tiene material para realizar ese mantenimiento», enumeró.

Ante esto, Gutiérrez le respondió admitiendo que «no todas las necesidades humanas y económicas se pueden cubrir de manera inmediata porque los recursos son limitados y porque existen procedimientos». También aseguró que la oficina está en funcionamiento desde esta semana y que la consejería «intenta cubrir –las bajas– reorganizando los servicios», aunque sí es cierto, matizó, que «progresivamente se irán ocupando esas plazas». Por otro lado, agradeció el papel de los trabajadores de las instalaciones durante estos meses «en esta situación sobrevenida».

Así, la inversión en el centro deportivo se divide en algo menos de cien mil euros para nuevo material de recuperación, análisis, control de rendimiento y soporte digital específico para la práctica de natación de alto nivel. El resto, para la compra de aparatos de medición y control físico, seguimiento táctico y refuerzo técnico, entre otras cosas, para bádminton.