El Principado promete mejoras en los centros de salud de Oviedo para 2026

Vecinos de treinta y nueve asociaciones de Oviedo se concentraron ayer en la plaza del Carbayón, ante el edificio que alberga los Servicios Centrales ... del Sespa, para reclamar al Gobierno una «sanidad pública de calidad y para todos», y contra el «deterioro» de la Atención Primaria. Criticaron que el simple acto de llamar para pedir una cita se convierte en una «odisea» con plazos de hasta quince días de espera y anunciaron la próxima solicitud de una reunión con la máxima responsable de la Consejería de Salud. Esta, Concepción Saavedra, respondió este domingo a las demandas de los ovetenses. Adelantó que les recibirá y que les planteará una batería de actuaciones previstas para 2026 con las que la Administración autonómica pretende aliviar la problemática en los centros de salud. Entre ellas, la creación de sendos centros de alta resolución de urgencias en La Lila y La Ería.

La consejera comenzó admitiendo que entiende la preocupación de los vecinos. A su juicio, «la preocupación por la salud es algo que es normal que ocurra en la población», e invitó a renglón seguido a los colectivos a presentar formalmente la solicitud de entrevista con la consejería. Un encuentro, vaticinó Saavedra, eso sí, en el que «nos veremos y hablaremos de todo lo que se ha aumentado». Sí reconoció que en la actualidad «no estamos en el mejor momento y todavía hay muchas cosas que mejorar», pero dejó claro que «se han aumentado los recursos, sobre todo en el último año», y que «hay en camino una serie de infraestructuras que se están trabajando ya para este 2026 como es el centro de alta resolución de urgencias de La Lila o también el de La Ería», así como «otras obras pequeñas en algunos centros de salud para aumentar las consultas».

«Todo esto se lo contaremos en esa reunión y a partir de ahí esperamos que haya un diálogo fluido que nos permita que ellos también entiendan los problemas que podemos tener en Salud y qué estamos haciendo para solucionarlos», sentenció la consejera, preguntada al respecto durante su participación en la carrera solidaria del HUCA.

No obstante, según las asociaciones, la situación es cuando menos urgente. Tal y como reclamaron durante la concentración del sábado, «todos los centros de salud de Oviedo tienen la misma problemática: falta de todo tipo de profesionales», lo que redunda en una menor calidad del servicio de Atención Primaria. «Hay centros de salud como el de Colloto, donde apenas hay una pediatra dos días a la semana; las jubilaciones de médicos no se cubren y esas carencias de personal afectan a los profesionales, que son los que están tirando de la Atención Primaria, y de los usuarios», denunciaron.

Es por eso que exigieron al Ejecutivo autonómico «decisiones políticas valientes» y emplazaron a la consejería a llevar a cabo «reformas estructurales que garanticen el personal y los recursos necesarios para que la Atención Primaria cumpla su función con dignidad y normalidad». Además, sostuvieron que no se trata de un problema puntual, y que se debe a «años de infrafinanciación, ausencia de planificación y de abandono de la Atención Primaria frente a otros niveles asistenciales». También señalaron que este proceso de «degradación y semiprivatización» –colocan en la diana a la privada y la concertada– «no es inevitable».

Desde antes de la pandemia

La concentración en la plaza del Carbayón fue numerosa –varios centenares de personas de todos los rincones de la capital asturiana acudieron– y unió a los diferentes colectivos bajo los mismos lemas. Los portavoces vecinales aseguran que esta situación de «degradación» en los centros de salud de Oviedo viene desde antes de la pandemia del coronavirus, aunque fue agravada tras la crisis sanitaria de la covid-19 y que redunda tanto en una sobrecarga de trabajo para los sanitarios por la falta de profesionales como en una peor calidad del servicio para los ciudadanos.