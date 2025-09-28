El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestantes en la concentración del sábado en la plaza del Carbayón. Mario Rojas

El Principado promete mejoras en los centros de salud de Oviedo para 2026

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, anuncia los centros de alta resolución de urgencias de La Lila y La Ería, y una batería de obras menores para «aumentar las consultas»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:03

Vecinos de treinta y nueve asociaciones de Oviedo se concentraron ayer en la plaza del Carbayón, ante el edificio que alberga los Servicios Centrales ... del Sespa, para reclamar al Gobierno una «sanidad pública de calidad y para todos», y contra el «deterioro» de la Atención Primaria. Criticaron que el simple acto de llamar para pedir una cita se convierte en una «odisea» con plazos de hasta quince días de espera y anunciaron la próxima solicitud de una reunión con la máxima responsable de la Consejería de Salud. Esta, Concepción Saavedra, respondió este domingo a las demandas de los ovetenses. Adelantó que les recibirá y que les planteará una batería de actuaciones previstas para 2026 con las que la Administración autonómica pretende aliviar la problemática en los centros de salud. Entre ellas, la creación de sendos centros de alta resolución de urgencias en La Lila y La Ería.

