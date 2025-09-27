Oviedo sale a la calle para exigir mejoras en la Atención Primaria: «Trabajan al límite»

«¡La salud se defiende, la sanidad no se vende!». Esa fue la reivindicación que gritaron los centenares de vecinos de treinta y nueve colectivos ... sociales de Oviedo que acudieron este sábado a la plaza del Carbayón, ante el edificio que alberga los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), para reclamar al Gobierno una «sanidad pública de calidad y para todos», y contra el «deterioro» de la Atención Primaria.

Así lo denominaron, al unísono, los portavoces del movimiento, Noelia García y Santiago Camporro, durante la lectura del manifiesto, firmado por la práctica totalidad de las asociaciones de la capital asturiana. «Lo que antes era un servicio cercano, accesible y resolutivo, hoy da muestras claras de agotamiento. Conseguir cita médica puede tardar días, incluso semanas; las pruebas diagnósticas se retrasan; las listas de espera se eternizan y los equipos de profesionales trabajan al límite», declaró la primera.

A su juicio, «todos los centros de salud de Oviedo tienen la misma problemática: falta de todo tipo de profesionales», lo que redunda en una menor calidad del servicio de Atención Primaria. «Hay centros de salud como el de Colloto, donde apenas hay una pediatra dos días a la semana; las jubilaciones de médicos no se cubren y esas carencias de personal afectan a los profesionales, que son los que están tirando de la Atención Primaria, y de los usuarios», denunció.

Es por eso que los vecinos exigen al Ejecutivo autonómico «decisiones políticas valientes» y emplazan a la consejería a llevar a cabo «reformas estructurales que garanticen el personal y los recursos necesarios para que la Atención Primaria cumpla su función con dignidad y normalidad». Y es que, continuó Camporro, «ya el hecho de llamar por teléfono para pedir cita se convierte en una odisea; faltan médicos, enfermeras, hasta administrativos... En todos los centros de salud falta algo».

Las asociaciones sostienen, además, que no se trata de un problema puntual, y que se debe a «años de infrafinanciación, ausencia de planificación y de abandono de la Atención Primaria frente a otros niveles asistenciales». También sostienen que este proceso de «degradación y semiprivatización» –colocan en la diana a la privada y la concertada– «no es inevitable».

Centros de alta resolución

En la concentración, líderes vecinales históricos como Ramón del Fresno, de El Cristo, quien invitó a los responsables políticos a «darse una vuelta por cualquier centro de salud y ver que la asistencia es nula o casi inexistente»; y muy pocos rostros políticos. Sí acudió el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, que calificó como «justa» la reivindicación y tachó de «incomprensible que el Principado no tenga una mayor sensibilidad con la Atención Primaria en Oviedo» cuando, concluyó, «existen centros de alta resolución en otras ciudades similares».