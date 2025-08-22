El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edificio de acceso a La Vega propuesto para ubicar la Agencia de Salud Pública. Mario Rojas

El Principado busca una sede temporal para la Agencia de Salud Pública en Oviedo hasta que esté lista La Vega

Concepción Saavedra calcula que el castillete de la fábrica no estará reformado cuando se decida el destino y explora otras opciones para el mientras tanto

Rafael Francés
Carlos Amado

Rafael Francés y Carlos Amado

Oviedo | Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:36

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó este viernes cuál es el proceso que va a realizar el Principado para conseguir que la Agencia Estatal de Salud Pública ... tenga su sede en Oviedo. «Estamos preparando una candidatura en la cual consideramos que Asturias es una buena candidata y haremos nuestra propuesta», aseguró. ¿Cómo? Durante una visita a la Cocina Económica de Gijón, anunció que «va a ser en Oviedo y con el Ayuntamiento de Oviedo, en principio con el edificio de la fábrica de La Vega, como edificio que ofrezca una identidad propia a la Agencia». Eso sí, no está claro que los plazos vayan a converger y es por ello que «también buscaremos una situación temporal o una estructura temporal con el Ayuntamiento para que pueda ser incluso inmediato en el momento en que la Agencia pueda venir a Asturias».

