El Principado busca una sede temporal para la Agencia de Salud Pública en Oviedo hasta que esté lista La Vega

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó este viernes cuál es el proceso que va a realizar el Principado para conseguir que la Agencia Estatal de Salud Pública ... tenga su sede en Oviedo. «Estamos preparando una candidatura en la cual consideramos que Asturias es una buena candidata y haremos nuestra propuesta», aseguró. ¿Cómo? Durante una visita a la Cocina Económica de Gijón, anunció que «va a ser en Oviedo y con el Ayuntamiento de Oviedo, en principio con el edificio de la fábrica de La Vega, como edificio que ofrezca una identidad propia a la Agencia». Eso sí, no está claro que los plazos vayan a converger y es por ello que «también buscaremos una situación temporal o una estructura temporal con el Ayuntamiento para que pueda ser incluso inmediato en el momento en que la Agencia pueda venir a Asturias».

Las palabras de la consejera sobre la ubicación temporal viene a colación, ya que la decisión sobre la ubicación de Agencia Estatal de Salud Pública se tomará seguramente entre este año y el próximo, mientras que el edificio de La Vega, afectado por el plan de todo el recinto, tardará bastante más tiempo no ya en que se pueda utilizar, sino también en la reforma que necesitará tras casi una veintena de años sin uso y con abandono.

«No sé los plazos porque supongo que es el Ministerio de Política Territorial y en su momento será la convocatoria. En ese momento sabremos más, sabremos qué servicios, qué estructura, qué metros cuadrados, qué profesionales», argumentó.

La posibilidad de que la Agencia acabe instalándose en Oviedo llega dentro del planteamiento político de la Moncloa de descentralizar servicios, oficinas y agencias, es decir, sacarlas de Madrid e instalar en diversas comunidades autónomas. Asturias ofreció su servicio de salud en lo que llamó la respuesta asturiana y es que «somos capaces de anticiparnos y de trabajar con sistemas de alerta, de vigilancia, además con una organización sanitaria para hacer, por ejemplo, una vacunación poblacional en muy poco tiempo», reivindicó Saavedra.

Cerca del HUCA

Una vez determinada la fuerza de Asturias para albergar la Agencia, la consejera explicó el papel de Oviedo: «Se va a plantear en Oviedo porque tiene la posibilidad de hacer una zona donde está todo lo que es la innovación sanitaria. Está el HUCA, está el Instituto de Investigación Sanitario, está Silicosis y tenemos la Universidad, o sea que estamos en la mejor ciudad también para poder hablar de la candidatura de la Agencia de Salud Pública».

Oviedo cuenta con el apoyo del Principado en su intento de conseguir el equipamiento público cuando sólo falta que en Madrid levanten los pulgares para dar el plácet.