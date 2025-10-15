El Principado reparará las cubiertas y los muros del Museo Arqueológico de Asturias

El Museo Arqueológico de Asturias, con el claustro de San Vicente como parte del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural, se someterá a obras ... de mejora para la reparación parcial de cubiertas y muros. El edificio, que fue ampliado y rehabilitado en 2010, «presenta diversos daños, en su mayoría por la acción del agua de lluvia sobre las cubiertas». Para solucionar estas filtraciones, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte ha sacado a concurso un contrato por valor de 217.496 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Las obras se realizarán en dos fases por la urgencia, ya que algunas zonas del museo «presentan una mayor exposición a ciertas patologías que influyen directamente en el funcionamiento habitual, ya que comprometen o dificultan el uso adecuado de alguno de sus espacios». En concreto, la sala de exposiciones temporales y espacios anexos de control y seguridad, situados en la planta baja, y el almacén de piezas situado en la planta sótano.

Estos espacios presentan filtraciones a través de la cubierta de los mismos. y zonas libres perimetrales. Los operarios actuarán por el patio trasero entre el Arqueológico y la Catedral, por lo que no influirá en el uso del Arqueológico. La segunda fase se acometerá accediendo a las cubiertas con andamiaje exterior a colocar en la fachada.