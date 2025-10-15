El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Museo Arqueológico de Asturias, en la calle San Vicente. Mario Rojas

El Principado reparará las cubiertas y los muros del Museo Arqueológico de Asturias

Las obras, valoradas en 217.000 euros y con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán solucionar las filtraciones en el edificio

S. Neira

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:36

Comenta

El Museo Arqueológico de Asturias, con el claustro de San Vicente como parte del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural, se someterá a obras ... de mejora para la reparación parcial de cubiertas y muros. El edificio, que fue ampliado y rehabilitado en 2010, «presenta diversos daños, en su mayoría por la acción del agua de lluvia sobre las cubiertas». Para solucionar estas filtraciones, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte ha sacado a concurso un contrato por valor de 217.496 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

