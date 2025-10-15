El Principado reparará las cubiertas y los muros del Museo Arqueológico de Asturias
Las obras, valoradas en 217.000 euros y con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán solucionar las filtraciones en el edificio
S. Neira
Oviedo
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:36
El Museo Arqueológico de Asturias, con el claustro de San Vicente como parte del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural, se someterá a obras ... de mejora para la reparación parcial de cubiertas y muros. El edificio, que fue ampliado y rehabilitado en 2010, «presenta diversos daños, en su mayoría por la acción del agua de lluvia sobre las cubiertas». Para solucionar estas filtraciones, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte ha sacado a concurso un contrato por valor de 217.496 euros y un plazo de ejecución de siete meses.
Las obras se realizarán en dos fases por la urgencia, ya que algunas zonas del museo «presentan una mayor exposición a ciertas patologías que influyen directamente en el funcionamiento habitual, ya que comprometen o dificultan el uso adecuado de alguno de sus espacios». En concreto, la sala de exposiciones temporales y espacios anexos de control y seguridad, situados en la planta baja, y el almacén de piezas situado en la planta sótano.
Estos espacios presentan filtraciones a través de la cubierta de los mismos. y zonas libres perimetrales. Los operarios actuarán por el patio trasero entre el Arqueológico y la Catedral, por lo que no influirá en el uso del Arqueológico. La segunda fase se acometerá accediendo a las cubiertas con andamiaje exterior a colocar en la fachada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión