El PSOE «tiende la mano» a Canteli para pactar el presupuesto y diseñar «un Oviedo mejor»

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, presentó este viernes junto a Jorge García Monsalve «un documento político» con las ... prioridades de los socialistas de cara a los próximos presupuestos. Llaneza consideró que «es un momento oportuno» para «tender una mano», «sumarnos a esa negociación», y «lo queremos hacer con propuestas concretas, mensuradas, cuantificadas, reales y realistas». Propuestas, dijo, que «mejorarían el presupuesto y diseñarían un modelo de municipio mejor».

Llaneza «interpeló directamente al alcalde para que pueda dar paso a abrir esta negociación, a estas propuestas»; propuestas «que responden a la necesidad de la mayoría de los ovetenses». Y justificó que «si se aceptase esta mano tendida, estaríamos contribuyendo a dotar un presupuesto con una mayoría social absolutamente abrumadora, en torno al 80% de la población».

Tras este ofrecimiento, García Monsalve desgranó el documento político con las prioridades socialistas –sin cifras concretas a la espera de sentarse a negociar– que incluyen medidas en vivienda, políticas sociales, medioambiente, movilidad, zona rural o igualdad.

Esta «propuesta abierta al diálogo, viable y realista» se estructura en seis bloques –vivienda y cohesión social; barrios, parroquias y zona rural; empleo, innovación y activación económica; cultura, deporte y participación; sostenibilidad y transición verde; e igualdad y diversidad– que contemplan una batería de medidas.

A grandes rasgos, el PSOE pide la creación de un Plan Municipal de Vivienda que amplíe el parque público de alquiler y garantice el acceso a una vivienda digna. En este primer bloque, reclama el fortalecimiento de los servicios sociales, un plan integral para la juventud y el «refuerzo de las becas de comedor» para que ningún escolar que la necesite se quede fuera.

Especial importancia concede a la zona rural, para la que reclama un plan de inversiones destinado a la mejora de caminos, accesos, alumbrado o saneamiento. En este segundo apartado, no se olvidan de una «reivindicación vecinal histórica», como es el parque del Este. También plantean una partida específica para la adquisición de los terrenos de la antigua fábrica de loza, cuya recuperación sería vital para crear «un nuevo polo de actividad económica, tecnológica y de empleo de calidad». Y hay muchas más medidas, como la creación de una oficina de inversiones europeas, «para gestionar bien los fondos europeos».

Aprovechando la aspiración de Oviedo de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, el PSOE reclama un refuerzo del ecosistema cultural; y como Ciudad Europea del Deporte 2026, la elaboración de un plan de inversiones en infraestructuras deportivas y mayor apoyo a clubes y deportistas.

Y como ya dejó dicho en las alegaciones al Plan de Movilidad, en este apartado proponen la creación de «una verdadera» red de aparcamientos disuasorios; un aparcamiento en la Ronda Sur; estudio de alternativas a la Ronda Norte; un plan de recuperación del Naranco; y el corredor verde que conectaría los principales centros neurálgicos de la ciudad, desde el Cristo hasta el HUCA.