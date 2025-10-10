El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llaneza, en la rueda de prensa. Mario Rojas

El PSOE «tiende la mano» a Canteli para pactar el presupuesto y diseñar «un Oviedo mejor»

Fernández Llaneza «interpela directamente» al alcalde para lograr unas cuentas que respondan a «una mayoría social abrumadora»

P. A.

Oviedo

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:58

Comenta

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, presentó este viernes junto a Jorge García Monsalve «un documento político» con las ... prioridades de los socialistas de cara a los próximos presupuestos. Llaneza consideró que «es un momento oportuno» para «tender una mano», «sumarnos a esa negociación», y «lo queremos hacer con propuestas concretas, mensuradas, cuantificadas, reales y realistas». Propuestas, dijo, que «mejorarían el presupuesto y diseñarían un modelo de municipio mejor».

