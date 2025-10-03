La negativa del Principado a defender la Ronda Norte de Oviedo divide a los grupos políticos y a los vecinos y reaviva el debate

El consejero de Movilidad del Gobierno del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, dejó claro el miércoles, durante la visita al inicio de las obras de ... remodelación de la glorieta de Luis Oliver y la construcción de la nueva pasarela intermodal entre las estaciones de tren y ferrocarril de Oviedo, que la Ronda Norte no se encuentra entre las prioridades del Ejecutivo autonómico en lo que toca a infraestructuras –alejando esa defensa conjunta de las dos administraciones ante el Ministerio de Transportes que reclamaba el alcalde, Alfredo Canteli– y que la propuesta del Ayuntamiento –unir Cuyences con San Claudio a través de dos grandes túneles bajo el Naranco– tiene «limitaciones importantes» que la harían «inviable». Calvo aseguró que el Principado «está en otros proyectos» y que la Ronda Norte no es uno de ellos. Una postura que, como todo lo que tiene que ver con la infraestructura, no ha generado unanimidad ni entre los grupos municipales ni entre los propios vecinos de Ciudad Naranco, principales beneficiarios de la mejora del tráfico prevista con la actuación en Luis Oliver. El gobierno local sigue defendiendo que la necesidad del Acceso Norte a Oviedo; no obstante, el PSOE e IU lo rechazan y mantienen que existen alternativas, mientras que Vox apoya la mayor del PP local. ¿Y los vecinos? Unos están a favor y otros, en contra.

El primero de todos los anteriores en pronunciarse fue el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza. Fue claro: «En lugar de separar para siempre Oviedo del Naranco con una autopista, siempre hemos defendido soluciones más realistas y sostenibles para mejorar la movilidad». Soluciones, afirmó, «como fue el desdoblamiento de la salida de Nicolás Soria o serán las actuaciones en la de Luis Oliver, o la conexión de Las Campas con la ronda exterior a través del vial de La Pixarra».

Fernández Llaneza lleva cerca de una década, primero desde el movimiento vecinal y ahora como líder de la oposición, diciendo que la Ronda Norte es un proyecto «innecesario, anacrónico e inasumible tanto económica como medioambientalmente». Los socialistas, en ese sentido, creen que la reordenación de Luis Oliver «hará desaparecer las puntuales congestiones del tráfico» en la salida hacia la AS-II y celebraron la conjunción de posturas con la Consejería de Movilidad.

Confrontación con Sánchez

No fue el único. Gaspar Llamazares (IU-Convocatoria por Oviedo), acusó al PP de estar «empecinado» en la Ronda Norte y de utilizar la infraestructura para «confrontar con la Administración central, sabiendo que no se va a hacer y que hay alternativas». En el lado contrario, eso sí, Vox. Su portavoz, Sonsoles Peralta, defendió que el Acceso Norte a Oviedo «es una necesidad urgente y vital», y una solución «clave» para la movilidad en la capital asturiana. Una que los gobiernos socialistas, denunció, «llevan años dilatando a base de excusas» como las afecciones medioambientales, «que son salvables con los estudios correspondientes». Puso de ejemplo la variante de Pajares, que atraviesa un parque natural con zonas de máxima protección.

Una de las tesis que maneja el Principado para alejarse de la infraestructura es que mejoras en la movilidad como la que supuso la ampliación de Nicolás Soria o la reforma de Luis Oliver la harán innecesaria. En desacuerdo se mostró el presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad Naranco Existe, Rubén Fernández, quien aunque sí celebró las obras de la rotonda –se ganará un carril de acceso directo desde la AS-II a Ciudad Naranco–, advirtió a la Administración autonómica que «una ronda de circunvalación sería la solución definitiva a los problemas de tráfico de la zona oeste».

Por su parte, Marisa Álvarez, presidenta de Activa Ciudad Naranco, uno de los colectivos históricamente contrarios a la infraestructura, puso el foco en Luis Oliver, adelantando que, tal y como está planteada la obra, «la situación no va a mejorar del todo en las situaciones de mayor atasco en hora punta, porque los coches que esperaban en la rotonda ahora lo harán donde el Fundoma». También mostró su preocupación sobre la gestión del tráfico durante los 18 meses de obras, pues está previsto que el carril de acceso al barrio desde la glorieta permanecerá cortado durante al menos un año.