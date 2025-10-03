El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La falda del Naranco, en uno de los puntos por donde discurría la Ronda Norte proyectada por el Ministerio de Transportes. Alex Piña

La negativa del Principado a defender la Ronda Norte de Oviedo divide a los grupos políticos y a los vecinos y reaviva el debate

PP y Vox defienden la infraestructura, PSOE e IU que hay alternativas y los residentes solo coinciden en que la remodelación de Luis Oliver no es una solución definitiva a los problemas de tráfico en la zona oeste

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:53

Comenta

El consejero de Movilidad del Gobierno del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, dejó claro el miércoles, durante la visita al inicio de las obras de ... remodelación de la glorieta de Luis Oliver y la construcción de la nueva pasarela intermodal entre las estaciones de tren y ferrocarril de Oviedo, que la Ronda Norte no se encuentra entre las prioridades del Ejecutivo autonómico en lo que toca a infraestructuras –alejando esa defensa conjunta de las dos administraciones ante el Ministerio de Transportes que reclamaba el alcalde, Alfredo Canteli– y que la propuesta del Ayuntamiento –unir Cuyences con San Claudio a través de dos grandes túneles bajo el Naranco– tiene «limitaciones importantes» que la harían «inviable». Calvo aseguró que el Principado «está en otros proyectos» y que la Ronda Norte no es uno de ellos. Una postura que, como todo lo que tiene que ver con la infraestructura, no ha generado unanimidad ni entre los grupos municipales ni entre los propios vecinos de Ciudad Naranco, principales beneficiarios de la mejora del tráfico prevista con la actuación en Luis Oliver. El gobierno local sigue defendiendo que la necesidad del Acceso Norte a Oviedo; no obstante, el PSOE e IU lo rechazan y mantienen que existen alternativas, mientras que Vox apoya la mayor del PP local. ¿Y los vecinos? Unos están a favor y otros, en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  6. 6 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria
  7. 7

    Duro Felguera, al borde del concurso de acreedores si en un mes no se aprueba el plan de viabilidad
  8. 8 Las entradas para el Sporting de Gijón-Racing de Santander, a la venta solo por internet
  9. 9

    «La Policía Local de Avilés puede presumir de tener una plantilla que es espectacular»
  10. 10

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La negativa del Principado a defender la Ronda Norte de Oviedo divide a los grupos políticos y a los vecinos y reaviva el debate

La negativa del Principado a defender la Ronda Norte de Oviedo divide a los grupos políticos y a los vecinos y reaviva el debate