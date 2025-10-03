El PSOE de Oviedo acusa a Canteli de «gobernar cada vez más para los intereses particulares»

De cara al nuevo curso político y a lo que queda de mandato -las próximas elecciones serán en 2027-, el Grupo Municipal Socialista de ... Oviedo fijó esta mañana sus prioridades criticando la deriva que, en opinión de su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, están tomando Alfredo Canteli y su equipo: «Estamos ante un alcalde que se preocupa más de gobernar para intereses particulares y concretos que para el bien general y el común de la ciudadanía. Hay además una falta de visión a largo plazo y una falta de escucha a los vecinos».

Acompañado del resto de ediles y de la secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista y exdelegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, Fernández Llaneza desgranó durante un desayuno informativo en el hotel NH Principado su modelo de ciudad, basado en la participación ciudadana y «en gobernar para todos por convincción, gobernar para la inmensa mayoría». Descartó además que su partido sea «el del no por el no».

Para ello, consideró necesarias tres herramientas: un plan estratégico «que marque las pautas por donde caminar», un nuevo Plan de Ordenación Urbana y un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) «real y consensuado». Sobre este último, ahora en fase de información pública, «se queda corto con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)«, indicó, alegando que apenas se reducirá un 10% la contaminación y donde »es díficil de encajar« la falta de reforma del transporte público y proyectos como la ampliación del aparcamiento de La Escandalera, el subterráneo de El Campillín o la Ronda Norte.

Una «falta de rumbo», continuó, que demora proyectos priorietarios para Oviedo como La Vega, «donde seguimos esperando por un plan especial y se anunció un concurso de ideas pero la oposición desconoce todo» o el plan para la Fábrica de Gas, donde el socialista criticó que «teníamos un melón cerrado como era el gasómetro y el alcalde dijo este fin de semana que sería bueno que hubiera viviendas». La postura del Grupo Municipal Socialista, insistió, es que «no nos oponemos a que se urbanice la Fábrica de Gas, pero que se haga de acuerdo a la ley», preservando los elementos que figuran en el informe de Patrimonio porque «la empresa que compró el terreno ya sabía las condiciones».

Precisamente la vivienda fue otro de puntos donde hizo hincapié, reclamando al gobierno local que adopte medidas, como el desarrollo de un plan municipal. En su caso, recordó que habían presentado la menos tres propuestas que fueron rechazadas por el PP: la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) «donde nos dicen que no hay ningún problema», la petición de solicitar al Principado el reconocimiento de zonas tensionadas y la permuta de terrenos en La Vega para construir viviendas públicas en otras zonas como Las Campas.

Para Fernández «no tiene ningún sentido si no se tiene en cuenta a los vecinos» y recordó que a principios de año presentaron un informe que refleja que el 20% de los ovetenses están en riesgo de pobreza. Por ello, instó al gobierno local a responder a las necesidades reales del municipio, atendiendo otras cuestiones como la soledad no deseada o en envejecimiento. También, a buscar una fiscalidad «más justa» y a apostar por la industria o la recuperación del Naranco en colaboración con el Principado.

Ya en el plano internacional, el socialista parafraseó al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al advertir que «lo que sucede en Gaza es una grieta en la humanidad y cada uno deberá responder en su momento sobre su postura». «Es un genocidio de libro, nos estamos cargando el Derecho Internacional. Se está exterminando un pueblo y cada uno debe reflexionar sobre que puede hacer desde su posición», indicó. A nivel institucional, sostuvo que el Ayuntamiento de Oviedo «no está a la altura de lo que ocurre» y que «se pude y se debe hacer mucho mas; deberíamos empezar cada Pleno pidiendo socorro a la humanidad».