Carlos Fernández Llaneza y Delia Losa, tercero y cuarto por la izquierda, con ediles del grupo municipal. S. N.

El PSOE de Oviedo acusa a Canteli de «gobernar cada vez más para los intereses particulares»

El portavoz, Carlos Fernández Llaneza, dice que la capital de Asturias necesita un plan estratégico, modificar el PGO y un Plan de Movilidad consensuado

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:40

De cara al nuevo curso político y a lo que queda de mandato -las próximas elecciones serán en 2027-, el Grupo Municipal Socialista de ... Oviedo fijó esta mañana sus prioridades criticando la deriva que, en opinión de su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, están tomando Alfredo Canteli y su equipo: «Estamos ante un alcalde que se preocupa más de gobernar para intereses particulares y concretos que para el bien general y el común de la ciudadanía. Hay además una falta de visión a largo plazo y una falta de escucha a los vecinos».

