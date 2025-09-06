El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto aérea de Oviedo, en la que se observa la fábrica de La Vega. Mario Rojas

Los grupos municipales de Oviedo priorizan La Vega, El Cristo y la vivienda en el inicio del curso político

Apuestan por reforzar los servicios sociales, el transporte público, la zona rural y lograr ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:41

El curso político municipal ha arrancado este mes –oficiosamente podría decirse que este martes en el Pleno municipal, cuando se aprobó de manera inicial el ... proyecto y la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)– tras un verano en que casi todas las administraciones sufren cierto parón. Los grupos municipales establecen sus prioridades. Entre las más comunes, avanzar en los planes para El Cristo y La Vega, reforzar los servicios sociales, lograr ser Capital Europea de la Cultura en 2031 e impulsar la vivienda asequible ante unos precios de alquiler y compra que no paran de subir.

