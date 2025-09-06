Los grupos municipales de Oviedo priorizan La Vega, El Cristo y la vivienda en el inicio del curso político

El curso político municipal ha arrancado este mes –oficiosamente podría decirse que este martes en el Pleno municipal, cuando se aprobó de manera inicial el ... proyecto y la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)– tras un verano en que casi todas las administraciones sufren cierto parón. Los grupos municipales establecen sus prioridades. Entre las más comunes, avanzar en los planes para El Cristo y La Vega, reforzar los servicios sociales, lograr ser Capital Europea de la Cultura en 2031 e impulsar la vivienda asequible ante unos precios de alquiler y compra que no paran de subir.

El PP: presupuestos y proyectos

El PP tiene claro que una de las prioridades de este nuevo curso político, que depende de ellos con 14 ediles y mayoría absoluta dentro de la Corporación municipal, es la entrada en vigor del presupuesto municipal de 2026 a fecha de 1 de enero, para lo que el gobierno local ya ha dado los primeros pasos con la aprobación de la ordenanza municipal de tasas e impuestos municipales en la junta de gobierno local. Las cuentas permitirán al equipo de Alfredo Canteli «seguir garantizando los servicios públicos excelentes que tenemos y realizar las inversiones previstas», según explica el primer teniente de alcalde, Mario Arias, a EL COMERCIO. Unas cuentas necesarias para atender las necesidades de la zona rural, entre ellas el desbroce de caminos o la atención a los barrios, donde el PP quiere dar impulso a la renovación de aceras en toda la ciudad, la construcción del Centro Social Integrado de Ventanielles –las obras comenzaron esta semana–, la mejora en eficiencia energética y accesibilidad en el mismo barrio y en Guillén Lafuerza, la reurbanización de la Ronda Sur, la puesta en marcha del mercadillo y el inicio de las pistas de hockey, ambos proyectos en La Corredoria. Sin olvidar que «otro de los ejes prioritarios» para 2026 será la candidatura de Oviedo a Ciudad Europea de la Cultura en 2031, así como la «reactivación» de la antigua galería del Calatrava, donde se instalará la Universidad Alfonso X y el equipo de gobierno incorporará «otras iniciativas de promoción económica».

En cuanto a los proyectos comunes con el Principado, Arias considera «clave» avanzar en la ejecución de las 300 viviendas de precio asequible fruto del acuerdo con IU y para las que el Ayuntamiento cederá suelos a la Consejería de Vivienda. Y como no podían faltar, el desarrollo de los terrenos de La Vega, «donde el Ayuntamiento ya ha realizado labores de desbroce y prospección arqueológica –sin el hallazgo de restos– y aspira a captar la Agencia de Salud Pública. En concreto, en el castillete de la antigua fábrica de armas. Eso en la parte baja de la ciudad, porque para la alta urge »la demolición de los antiguos edificios del HUCA« y »el desarrollo de un proyecto que saque del abandono autonómico al que está sometido el barrio de El Cristo«.

Para finalizar, el también portavoz del Grupo Municipal Popular reclama otras dos infraestructuras. Una al Gobierno regional, la variante de Trubia «que permitiría desviar cerca de un millón de camiones al año fuera de la localidad» y mejoras ambientales en la eterna Ronda Norte, «una deuda pendiente» del Gobierno central «para mejorar la movilidad de la zona oeste y la competitividad regional».

El PSOE: Servicios sociales y vivienda

«Cruzando el ecuador del mandato –las próximas elecciones serán en 2027–, recuerda el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, este grupo apuesta por reforzar los servicios sociales y las políticas de apoyo a las familias, la infancia y la vivienda y en segundo lugar, considera «urgente» impulsar la vivienda asequible, «ampliando el parque público –ahí está nuestra propuesta para permutar parte de la edificabilidad de La Vega y sacar 600 viviendas públicas para alquilar–», así como proteger a las personas de «los abusos del mercado, declarar las zonas tensionadas –lo reclamaron en el último Pleno sin éxito– y frenar la vivienda turística».

También, la reactivación económica y el empleo de calidad, la apuesta por la innovación y la transición económica, así como una apuesta decidida por la movilidad sostenible, la mejora del transporte público y una red de carriles bici. Y otro de los asuntos con los que coincide con el resto de grupos: hay que impulsar la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura, «una propuesta de nuestro grupo, contra la que Canteli votó dos veces y en la que tenemos la impresión de que se han perdido meses preciosos para afianzar el proyecto».

El PSOE, con siete ediles, pone igualmente sobre la mesa la necesidad de diseñar un plan de recuperación del Naranco, «es el momento», así como desbloquear la modificación del Plan General de Ordenación.

En cuanto a lo que depende de las negociaciones con el Principado y el Gobierno central, Fernández Llaneza fija un asunto clave: la recuperación de El Cristo. En lo que se refiere al ejecutivo presidido por Adrián Barbón, el socialista llama a ser «exigentes y proactivos» desde del Ayuntamiento para «que de las ruinas de la antigua ciudad sanitaria que hoy nos avergüenzan a todos nazca un nuevo espacio en colaboración con la Universidad» para el traslado de las facultades y la cesión de las actuales sedes de Llamaquique para facilitar la agrupación de sedes judiciales. Terrenos clave los de la parte alta de la ciudad donde el PSOE espera que la Tesorería General de la Seguridad Social entre en la operación para desbloquear la situación de la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga.

IU: Alquiler accesible y servicios sociales

Con tres ediles, el partido liderado por Gaspar Llamazares en Oviedo, IU-Convocatoria por Oviedo, estable cinco prioridades. Las enumera así: «vivienda accesible con un plan realista de alquiler», la puesta en marcha del Centro Social Integrado en el Calatrava, así como avanzar con los de Ventanielles, La Corredoria y La Florida, un pacto amplio para el nuevo modelo de servicios sociales y reforzar las inversiones y el mantenimiento de la zona rural.

El futuro del viejo HUCA también se encuentra entre sus preocupaciones. «Oviedo debe de poner encima de la mesa una actuación conjunta prioritaria: el desarrollo de la comisión para el futuro de El Cristo, en colaboración con la Universidad y la Seguridad Social». Mira también para la parte baja de la ciudad: «Al Gobierno central le trasladamos que necesitamos avanzar en la implantación de la Agencia Estatal de Salud Pública en La Vega». Sin olvidar reclamar, volviendo a El Cristo, «la cesión definitiva de los terrenos de la antigua residencia sanitaria».

Vox: Paralizar la ZBE y bajar impuestos

Frenar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, «que Canteli cumpla con su promesa de bajar los impuestos» e impulsar las inversiones en la zona rural. Son tres de las cinco prioridades que fija Vox, el partido con dos ediles con Sonsoles Peralta como portavoz. Las otras dos, «poner a la familia en el centro de la política municipal» y revisar el PGO. «Oviedo no tiene futuro si no se aborda de forma urgente la revisión; nos están haciendo perder oportunidades, inversiones de empresas e industria en nuestro concejo, que se están yendo a Siero, Llanera o Gijón», reprocha.

Al Gobierno regional, Vox le reclama potenciar la capitalidad de Oviedo para lograr mayores inversiones, resolver el futuro de los terrenos del antiguo HUCA, la Ciudad de la Justicia y «unas infraestructuras dignas y el desarrollo de La Vega, ya que »lo único que tenemos un año después de la firma del convenio son desbroces y no se ha constituido la comisión«.

Edil no adscrita: Equipamientos e infraestructuras

Tras su salida de Vox, la edil no adscrita, Elena Figadero, espera que este nuevo curso político sirva para terminar «con la escombrera de la plaza de toros» y resolver el futuro de El Asturcón. Igualmente, para invertir en mejorar las instalaciones deportivas y las vías de comunicación en la zona rural, bajar impuestos y lograr correcta financiación de los servicios públicos, la mejora del transporte urbano y la reducción del gasto en asignaciones a grupos políticos. Al Principado y al Estado les reclama resolver el tema de La Vega, el HUCA, la Ronda Norte o el paso a nivel de San Claudio.