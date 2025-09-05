El Principado de Asturias negocia con la Seguridad Social para «desatascar» el plan del antiguo HUCA

«Las conversaciones por parte de la Consejería de Hacienda con la Tesorería General de la Seguridad Social son continuas, para incluirla en todo ... el desarrollo urbanístico de un proyecto que yo quiero sacar adelante y creo que vamos a desatascar». El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita al nuevo IES de La Corredoria, explicó en qué punto se encuentran las negociaciones con el Gobierno central para incluir a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la comisión que tome las decisiones sobre el antiguo hospital. De hecho, la TGSS es el mayor propietario (suya es también la Residencia Nuestra Señora de Covadonga) de la parcela que se extiende en unos 235.000 metros cuadrados entre los barrios de Buenavista y El Cristo.

No obstante, Barbón se mostró más lacónico a la hora de responder a la pregunta de cuándo se retomarán los derribos en El Cristo: «Todavía no tengo la respuesta. Está la Consejería de Hacienda abordándolo».

Los derribos, con un coste estimado de 4 millones, se paralizaron temporalmente a inicios del mes de julio al considerar los técnicos que el nivel de amianto de los edificios a tirar era demasiado elevado y, por lo tanto, era un peligro para la salud de los trabajadores y vecinos de las zonas cercanas.

La puntilla a las palabras de Adrián Barbón la puso el alcalde, Alfredo Canteli: «Es una vergüenza el retraso en el plan del viejo HUCA mientras que el Ayuntamiento está poniendo todo de su parte», defendió.

Durante la atención a los medios de comunicación en el nuevo IES de La Corredoria, el regidor agregó que «con ese palacio de Calatrava y con esa plaza de toros que empezaremos a construir a finales de 2026 o principios de 2027, si no se tuerce, mejoraremos El Cristo».

Sobre el permiso del Principado a la Universidad Alfonso X el Sabio para su ubicación en el Calatrava, concretamente en dos de las tres plantas, Barbón pegó una larga cambiada y pasó la pelota a la Consejería de Ciencias. Fuentes consultadas por este diario en dicho departamento explicaron que «los técnicos lo están estudiando aunque la tramitación será larga, así que la concesión del permiso, si es que se da, no será rápida ni inminente». Es decir, lo que parecía obvio se confirma: «Es absolutamente imposible que este año se pueda instalar esa universidad privada, además todavía deben tener autorización del Ministerio de Educación para los grados que quiera implantar» en el Calatrava –a priori dos sanitarios y el curso MIR–.

Becas

A preguntas de los periodistas sobre en qué se gastará el Ayuntamiento de Oviedo el dinero que ya no tiene que pagar del mantenimiento y uso de las escuelas infantiles, que dependen al completo del Principado, Alfredo Canteli señaló que «se va a gastar en cosas necesarias como por ejemplo en becas». Unas becas que siempre tiene mucha demanda y son muy necesarias.