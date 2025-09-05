El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Consejería de Ciencia asegura que la concesión del permiso a la Universidad Alfonso X para que se instale en el Calatrava «no será rápida».

El Principado de Asturias negocia con la Seguridad Social para «desatascar» el plan del antiguo HUCA

La Consejería de Ciencia asegura que la concesión del permiso a la Universidad Alfonso X para que se instale en el Calatrava «no será rápida»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:46

«Las conversaciones por parte de la Consejería de Hacienda con la Tesorería General de la Seguridad Social son continuas, para incluirla en todo ... el desarrollo urbanístico de un proyecto que yo quiero sacar adelante y creo que vamos a desatascar». El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita al nuevo IES de La Corredoria, explicó en qué punto se encuentran las negociaciones con el Gobierno central para incluir a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la comisión que tome las decisiones sobre el antiguo hospital. De hecho, la TGSS es el mayor propietario (suya es también la Residencia Nuestra Señora de Covadonga) de la parcela que se extiende en unos 235.000 metros cuadrados entre los barrios de Buenavista y El Cristo.

