La Seguridad Social regresa al plan de El Cristo y se incorpora a la comisión mixta del viejo HUCA

El Gobierno central vuelve a sentarse a la mesa de negociaciones del viejo HUCA. El Principado de Asturias y el Ministerio de Inclusión, Seguridad ... Social y Migraciones han acordado que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se incorpore a la comisión especial para la ordenación urbanística de los terrenos de El Cristo-Buenavista «con el fin de avanzar en una solución integral para todo el entorno» de la antigua ciudad sanitaria de Oviedo, destacó durante la mañana de este miércoles el Ejecutivo regional a través de una nota de prensa. Se trataba de una de las reivindicaciones principales del Ayuntamiento. El ministerio es propietario tanto de los tres edificios que ya se han cedido a la Universidad para la creación del nuevo Campus B (Maternidad, Silicosis y Consultas Externas), al que se trasladarán las facultades de Educación, Ciencias e Ingeniería de Software, como de la Residencia Nuestra Señora de Covadonga, el inmueble más grande de todo el complejo y falto de un plan claro de futuro hasta la fecha. El anuncio lo realizó la propia ministra, Elma Saiz, en una entrevista concedida a TPA en la que advirtió que el objetivo es «analizar el desarrollo total» y «trabajar de manera consensuada para dar una respuesta a todo ese espacio».

El anuncio no es baladí. Por un lado, sienta las bases para que se pueda despejar en el medio plazo el horizonte del la Residencia, una preexistencia de la Tesorería en los terrenos de 59.000 metros cuadrados que los informes técnicos vienen señalando como de inviable recuperación, si bien aún no se han esclarecido los términos de su hipotético derribo y qué recibirá el ministerio a cambio. Por otro lado, y a tenor de esto último, es necesario recordar que el ministerio se retiró de las negociaciones del anterior plan de El Cristo (el proyecto Hucamp!) hace tres años entendiendo que no se reconocían debidamente sus derechos económicos sobre los terrenos (el 28% del ámbito) en la propuesta, que calculaba en 60 millones de euros, y tras exigir un nuevo convenio. La redacción del plan especial se paralizó en 2022 y el Principado impulsará ahora uno nuevo con todos los cambios que se han venido produciendo.

Así, con la incorporación de la Tesorería a la comisión quedarán representadas las tres administraciones vinculadas al futuro del recinto hospitalario, además de la Universidad de Oviedo. En este órgano, constituido el año pasado, tenían representación hasta ahora el Principado, el Ayuntamiento de Oviedo y la institución académica. Con ello, el mayor edificio de todo el recinto estará de primera mano en las negociaciones, lo que se trata de algo esencial para abordar la reordenación del viejo HUCA desde una perspectiva integral y sin cabos sueltos. El objetivo de esta comisión especial, continuaron las mismas fuentes regionales, es acordar un desarrollo urbanístico para las parcelas propiedad del Principado y de la Tesorería General de la Seguridad Social a través del consenso con el Ayuntamiento, «de modo que permita revitalizar la zona y desarrollar un gran campus universitario».

El Principado sostiene que «ya se han dado pasos»

En lo que va de legislatura, continuaron, «ya se han dado pasos en este sentido». Además de la constitución del citado órgano, la Tesorería cedió a finales del año pasado a la Universidad el Hospital Materno-Infantil, el bloque de Consultas Externas y el que ocupaba el Instituto Nacional de Silicosis. Por su parte, el Principado adjudicó los trabajos de demolición del antiguo Hospital, aunque actualmente se encuentran suspendidos de forma temporal a la espera de informes técnicos sobre el estado del edificio de Policlínicas (los Hongos) y la posibilidad de compatibilizar las obras con la presencia allí del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de la Cruz Roja mientras ultima su traslado al Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera.

Así pues, el Ejecutivo autonómico aspira a consensuar, sentenciaron, «un desarrollo urbanístico bajo las premisas de la cogobernanza y el diálogo entre todas las partes implicadas para convertir los terrenos del antiguo HUCA en una oportunidad para el barrio y para toda la ciudad de Oviedo».

En representación de la Administración autonómica, participan en este órgano la vicepresidenta, Gimena Llamedo, encargada de la coordinación; y los consejeros de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, de Ordenación Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

La reacción del Ayuntamiento

La noticia no ha tardado en tener reacciones. El primero, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, afirmó antes de entrar a la misa de San Salvador de la Catedral que «lo importante es que se hagan cosas». Eso sí, añadió a renglón seguido, «venimos reivindicando que es necesario que el Gobierno del Principado cumpla con sus compromisos y evidentemente, si se involucra la ministra es buena señal, pero queremos ver realidades. No solo anunciar que la ministra se incorpora a un grupo de trabajo acerca de los terrenos del viejo Hospital como garantía de éxito, porque los hechos nos dicen que hasta el momento no hay ninguna evolución positiva para la zona de El Cristo y de Buenavista, y nosotros reivindicamos que se empiecen a hacer cosas que tanto el Ayuntamiento como los vecinos pueden ver». Posteriormente, el gobierno local emitió un comunicado celebrando «que se haya atendido la petición de Oviedo» de incorporar al ministerio a la comisión y esperando «que se traduzca en una mayor eficiencia de este órgano».

El líder de la oposición, Carlos Fernández Llaneza, ya planteó hace dos semanas al resto de grupos municipales tres objetivos para la recuperación de los terrenos: agilidad para retomar los derribos; incorporar a la Residencia y necesariamente a la Tesorería en la operación y redactar ya el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para «recuperar este espacio de forma digna después de tantos años de abandono». Un mensaje que reiteró este miércoles.